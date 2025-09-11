Brute beroving: vrouw (84) met rollator bestolen van portemonnee

Een 84-jarige vrouw is woensdagmiddag in Breda slachtoffer geworden van een brute beroving. De dader ging er vandoor met haar portemonnee. Dat gebeurde in het appartementencomplex aan het Boeimeerhof waar ze woont. De vrouw kwam met haar rollator terug uit de stad. De dader is het slachtoffer volgens de politie vermoedelijk naar het complex gevolgd.

De roof gebeurde rond vijf uur woensdagmiddag. De vrouw was samen met een vriendin naar de stad geweest. De man die hen gevolgd lijkt te hebben, belde aan bij het complex, maar liep uiteindelijk met de dames mee naar binnen Toen de bewoonster de deur van haar appartement opendeed en naar binnen wilde gaan, greep de man plotseling haar portemonnee uit haar rollatortas om daarna weg te rennen.

Volgens getuigen vluchtte hij via de noodtrap naar de parkeergarage die uitkomt op de Jan Nieuwenhuijzenstraat. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De dader wordt omschreven als een man van ongeveer 1.80 meter lang, met een slank postuur. Hij droeg een donkere jas en had een mondkapje voor. Het is onbekend of hij met een voertuig is gevlucht.