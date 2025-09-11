Sterke gaslucht uit België zet Brabant op scherp: 'Het spijt ons'

Bij chemiebedrijf Chevron Phillips in het Belgische Tessenderlo (zo'n 30 kilometer onder Luyksgestel) is donderdagochtend een lek ontstaan waarbij de sterke geurstof mercaptaan vrijkwam. Het incident duurde slechts vier minuten, maar de gevolgen waren groot: de indringende stank verspreidde zich razendsnel tot over de grens, waardoor ook inwoners van Brabant wakker werden geschud met een NL-Alert. Zij kregen het advies ramen en deuren te sluiten. Chevron Phillips laat weten dat een defecte klep de oorzaak was en biedt excuses aan.

Mercaptaan, de stof die donderdagochtend vrijkwam bij de vestiging in Tessenderlo, staat bekend om zijn doordringende geur. “Het is de stof die aardgas die typische gaslucht geeft”, legt Patrick Wijnen, plantmanager bij Chevron Phillips, uit. “Het is een zeer geconcentreerd product en moet tweehonderd miljoen keer worden verdund als het aan aardgast wordt toegevoegd.”



Geen gevaar

De stof ontsnapte nu in geconcentreerde vorm. Hoewel het lek maar vier minuten duurde, verspreidde de geur zich dan ook razendsnel tot in Brabant. “Het gaat om een zeer intense, penetrante lucht. De hoeveelheid mercaptaan die is vrijgekomen, ligt ver boven wat normaal aan aardgas wordt toegevoegd, dat gaat namelijk maar om enkele moleculen”, legt Wijnen uit. "Daardoor ontstond een wolk die de geur over grote afstand verspreidde." Wijnen benadrukt dat er geen gevaar is voor de gezondheid. “De stof levert geen risico op voor mensen.”



Technisch mankement

Hoe het lek bij Chevron Phillips precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. “We gaan uit van een technisch incident. Een klep die dicht had moeten gaan, functioneerde niet goed, waardoor een lek ontstond.”



Wijnen zegt begrip te hebben voor de keuze van de Nederlandse overheid om een NL-Alert te versturen. “Ik kan me goed voorstellen dat er paniek uitbrak bij mensen die de geur roken. Ook hier op de vestiging dachten we in eerste instantie aan een gaslek, vanwege de typische geur. Het is dus niet vreemd dat dit in Brabant voor ongemak en ongerustheid zorgde. Daarvoor willen we onze excuses aanbieden. We nemen maatregelen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.”