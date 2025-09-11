Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 900: 'Heel dik'

De kroketas en de bereklauwos mogen het vet in bij 'Effe Serieus'. De feestband uit Liempde heeft namelijk een nieuw hoofdstuk aan het succesverhaal toegevoegd. De zomerhit 'Baila de Gasolina' is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 900. In de lijst, die door Brabanders wordt samengesteld, komt het nummer binnen op plek 27.

De Top 900 is de jaarlijkse muzieklijst van Omroep Brabant. Het publiek bepaalt welke 900 liedjes er op de radio gedraaid worden. Deze donderdag werd bekend welke liedjes in de lijst zijn gekomen.

Stephan Visser van 'Effe Serieus' zette donderdagochtend nog voorzichtig in toen hij in radioshow KEIgoeiemorgen! de vraag kreeg op welke plek hij dacht dat hun liedje stond. "Op plek 700?", schatte hij. Het bleek een stukje hoger. De luisteraars van de Top 900 moeten wachten tot nummer 27 tot ze mee kunnen zingen met het nummer. Stephan: "Ooooooh super! Echt heel dik. Alle luisteraars ontzettend bedankt namens het hele team van Effe Serieus!"

De volledige lijst is hier te bekijken. Ook dit jaar zijn er weer opvallende verschuivingen. Brabantse liedjes doen het traditioneel goed. Zo zijn Guus Meeuwis en Gerard van Maasakkers onverminderd populair, maar ook WC Experience doet goede zaken. Het nieuwe liedje 'Brabant', een ode aan onze provincie, komt dit jaar binnen op 53. De Zweedse band ABBA is hofleverancier dit jaar. Er staan 18 liedjes in de lijst, van 'Dancing Queen' tot 'Take a chance on me'.

Daarnaast zijn de nummers van Suzan& Freek dit jaar ook populair. Vijf van hun nummers zijn in de lijst gestemd. De aanleiding is natuurlijk triest, want Freek maakte eerder dit jaar bekend ongeneeslijk ziek te zijn. Zo staat 'Lichtje branden' voor het eerst in de lijst, op plek 61. Dat nummer werd massaal gedraaid toen het nieuws over ziekte van Freek werd bekendgemaakt.

De top 10

De Top 900 gaat vrijdagochtend om negen uur van start en duurt een week. Op vrijdag 19 september vlak voor één uur 's middags wordt de nummer 1 gedraaid. Wie dat is? Hieronder zie je de Top 10.