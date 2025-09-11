Minder ruimte voor kermisattracties op vernieuwd plein: 'Het is een drama'

De kermis in Beek en Donk begint vrijdag, maar horecaondernemers en kermisexploitanten zijn nog niet bepaald in een feeststemming. Het pas vernieuwde Piet van Thielplein blijkt voor de attracties niet praktisch: de ruimte is krap en de horecatent is vanaf de kermis niet meer te zien. "De gemeente heeft hier niet goed over nagedacht."

Café-eigenaar Helmut van Schijndel is één van de organisatoren van de horecatent die bij de kermis staat. Ja, hij staat er echt, maar je moet wel goed zoeken. Want de tent waar vier dagen lang feest wordt gevierd, is dit jaar vanaf de kermis niet zichtbaar. "De tent staat helemaal verstopt achter de attractie de rups", laat Van Schijndel zien. "Als je op de kermis rondloopt, zie je hem niet." Dat is heel jammer, vindt de uitbater. "Ons terras kijkt uit op de achterkant van de rups, echt zonde. Eigenlijk zou de attractie gedraaid worden, zodat wij wat meer van de voorkant zagen en de tent beter te zien was voor de kermisgangers. Maar helaas. We gaan nu een bord neerzetten op het kermisterrein in de hoop dat er toch extra mensen komen, maar ik verwacht dat het ons veel geld gaat kosten."

"Het ziet er prachtig uit, maar voor de kermis is het een drama."

Voorgaande jaren was dit probleem er niet. Door de verbouwing van het plein afgelopen jaar is de ruimte tussen de attracties veel krapper geworden. "Er zijn perkjes aangelegd", zegt Van Schijndel. "Het ziet er prachtig uit, maar voor de kermis is het een drama. Mensen moeten tussen de ijzeren bedrading heen lopen en er is minder ruimte, waardoor de attracties heel dicht op elkaar staan." Ook kermisexploitanten zijn niet te spreken over de nieuwe indeling. "De cakewalk, een dichte attractie, staat met de rug naar ons toe", vertelt Chris Eckelboom, exploitant van de botsauto's. "Daardoor staan we achter in een hoek en zien mensen maar een klein stukje van onze attractie. Dat is balen. Het is maar de vraag of bezoekers de moeite nemen om naar ons door te lopen. De gemeente heeft hier niet goed over nagedacht."

Chris Eckelboom bij zijn attractie, die tegen de achterkant van de cakewalk aan staat (foto: Omroep Brabant).

Volgens wethouder Ron van den Berkmortel van de gemeente Laarbeek is de opstelling in overleg met de kermisbond gemaakt en ingetekend. "Die tekening hebben we weken geleden al gedeeld met de kermisexploitanten", zegt hij. "Dit is de eerste keer dat de kermis plaatsvindt op het nieuwe plein. Dan is het altijd even kijken of het allemaal past. Als je aan het opbouwen bent, kom je altijd dingen tegen die je misschien beter anders had kunnen doen of ter plekke nog anders moet doen."

"Als er voor volgend jaar verbeteringen nodig zijn, gaan we daar nog over in gesprek."

Een belangrijke reden voor de andere indeling van de attracties is dat er onder de parkeerplekken op het terrein een wateropvang is gemaakt. "Daar zetten we liever geen grote, zware, draaiende attracties op, omdat dat op termijn problemen kan opleveren", zegt Van den Berkmortel. "We hebben er met de indeling dan ook rekening mee gehouden dat de attracties niet op het waterbassin staan." Nu nog dingen omgooien, wordt volgens Berkmortel een moeilijk verhaal. "Dat is qua tijd niet haalbaar en heel onpraktisch. Als er voor volgend jaar verbeteringen nodig zijn, of als exploitanten een andere plek hadden gewild, gaan we daar nog over in gesprek."