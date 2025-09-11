Dollemansrit met dochtertje (5) op achterbank, eis: 10 jaar rijbewijs kwijt

Een 31-jarige Rotterdammer maakte het vorig jaar zo bont tijdens een achtervolging, dat de officier van justitie donderdag niets anders kon eisen dan vijftien maanden cel én de maximale rijontzegging van tien jaar. “Hij heeft alle mogelijke overtredingen afgetikt met z’n dochtertje van vijf achterin.”

Het leek wel een spelletje tikkertje met de politie wie het eerst in België zou zijn, oordeelde de officier. Verdachte O. O. uit Rotterdam kreeg in Prinsenbeek een stopteken, maar ging er op een zondagavond rond kwart over zeven als een dolle vandoor. Hij dacht dat hij in België veilig zou zijn voor de Nederlandse politie en dus zette hij zijn voet op het gaspedaal. Dan kon de leuke avond met vrouw en dochter gewoon doorgaan, was zijn verklaring achteraf. De man scheurde de agent die hem wilde controleren voorbij en raasde de A16 bij Breda op. Zigzaggend met snelheden van 160, 170 kilometer per uur, inclusief gebruik van de vluchtstrook, baande hij zich een weg door het verkeer naar de afslag Etten-Leur op de A58. Agenten

Bovenop het viaduct werd hij opgewacht door een busje met twee agenten. Toen O. op hen af raasde, zetten de agenten zich schrap voor een enorme klap, maar doordat ze op het laatste moment voor de aanstormende Audi van O. opzij gingen, kon een aanrijding worden voorkomen.

O. reed terug de snelweg op en reed opnieuw zigzaggend en afsnijdend via de A16 en E19 richting Antwerpen met hoge snelheden. Maar België bracht niet de verlossing waarop O. had gerekend. Hij werd net voor Antwerpen klemgereden door de Nederlandse achtervolgers met hulp van Belgische collega’s. Kleuter

Toen ontplofte de boel pas echt. Een van de agenten werd zo boos toen hij de vijfjarige dochter op de achterbank zag, dat hij O. spontaan een klap verkocht. Als hij had geweten dat zij en haar moeder in de auto zaten, waren de agenten acuut gestopt met de levensgevaarlijke achtervolging. Het meisje vroeg of haar vader nu naar de gevangenis ging, vertelde de officier. Haar vader had haar moeder geslagen en deed ook vaak piew piew, terwijl ze van haar hand een pistool maakte. O. heeft vanwege vele eerdere overtredingen al sinds 2022 geen rijbewijs meer en mocht niet eens rijden in die auto van zijn toenmalige vrouw. Vanwege alle ellende op de weg die O. al heeft veroorzaakt in de afgelopen jaren, wilde de officier de maximale rijontzegging eisen voor de poging tot zware mishandeling van de agenten en het roekeloos rijden, zónder rijbewijs. Wat hem betreft mag O. zo lang mogelijk niet op de weg komen. Hij eiste een rijontzegging van tien jaar. Daarnaast eiste hij een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Afwezig

Zowel de rechters als de officier van justitie vonden het erg jammer dat O. niet zelf op de zitting was verschenen. Met name de officier van justitie had de wegpiraat graag toe willen spreken. “Het lerend vermogen van O. is niet optimaal”, zei hij met gevoel voor understatement. “Het is een wonder dat hier geen gewonden of doden zijn gevallen.” De uitspraak in deze zaak is op 25 september.