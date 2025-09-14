Marnix wilde dood, maar vond de glans terug: 'Doe iets wat je blij maakt'

De 33-jarige Marnix de Baat uit Klundert worstelde vanaf zijn twaalfde met mentale problemen. Op een eenzame middag op de skatebaan voelde hij zich zelfs zo slecht dat hij niet meer wilde leven. Marnix schrok zo van deze suïcidale gedachte, dat hij direct hulp zocht. Dat blijkt de beste beslissing uit zijn leven. Bijna twintig jaar later is hij de trotse vader van zoontje Mace (1) en heeft hij een manier gevonden om met zijn mentale problemen om te gaan. "Ik blijf een rugzakje houden, maar ik leef van dag tot dag", zegt hij.

In Wereld Suïcide Preventie Week, die tot zondag duurt, vindt Marnix het belangrijk om zijn verhaal te delen met jongeren die net als hij vroeger worstelen met suïcidale gedachten. Zelf vond hij de glans van het leven, na een lange weg, terug. De mentale klachten begonnen bij Marnix al toen hij twaalf was. Hij was vaak grieperig, had veel hoofdpijn en buikpijn en hij durfde steeds minder. Als hij naar school of naar de kapper ging, stond hij te kokhalzen boven de wasbak. Door zijn jonge leeftijd kon hij niet direct op begrip rekenen. "Eerst dachten ze dat ik bang was om naar de middelbare school te gaan. Later zei een psycholoog dat het een kleine winterdepressie was", vertelde hij eerder in de Omroep Brabant-podcast Op de Man Af. Toch bleven de klachten aanhouden. Door de jaren heen liep hij tientallen psychologen af. Marnix en zijn omgeving waren ten einde raad. "Dit klinkt heel hard, maar mijn moeder heeft altijd gezegd: 'Hij wordt nooit ouder dan 24 jaar'." Toen Marnix op een dag alleen op de skatebaan in Willemstad zat en hij zijn vrienden vroeg om af te spreken, liet iedereen hem in de steek. "Op dat moment dacht ik: ik wil hier niet meer zijn", vertelt hij. Marnix schrok van zijn eigen gedachten en schakelde direct de hulp van het jongerenwerk in.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

"Zij hebben mij de handvaten gegeven om door te gaan. Iemand heeft ooit aan me gezegd: wil je dood of wil je van je kutgevoel af? Dat gaf me het besef dat ik niet dood wilde", vertelt hij. Door heel veel te praten met bekenden en zijn passie voor muziek draaien op te pakken, had Marnix weer een reden om uit bed te komen. Bijna twintig jaar later gaat het vele malen beter met hem, maar zijn rugzakje houdt hij altijd. "Ik merk eens in de zoveel tijd dat ik een terugval heb. Dan merk ik dat ik chagrijnig en heel moe ben, veel in mijn hoofd zit, draaierig wordt en pijn op mijn borst heb." Toch weet Marnix deze signalen tegenwoordig goed te herkennen, waardoor hij direct kan handelen. "Ik plan op zo'n moment niet zo veel om weer op adem te komen. Ik ga op zo'n moment ook veel sporten om mijn gedachten te verzetten. Ik merk dat het oplucht als ik met mensen praat", vertelt hij.

"Zoek een trigger in iets wat je leuk vindt om te doen."

Marnix raadt jongeren die net als hij worstelen met donkere gedachten aan om op zoek te gaan naar een motivatie en dat hoeft echt niet in een keer goed te gaan. "Zoek een trigger in iets wat je leuk vindt om te doen. Dat hoeft niet meteen heel groot, maar geniet van kleine dingetjes zoals een rondje hardlopen." Zelf heeft hij sinds een jaar de grootste motivatie van zijn leven gevonden in zijn zoontje Mace. "Dat fleurt mij echt op. Als ik zijn glimlach zie, ben ik meteen weer vrolijk", zegt hij. Toch brengt het vaderschap ook onzekerheden met zich mee. "Ik vraag me soms af of ik een goede vader ben, omdat ik me soms wat minder voel. Merkt hij dat aan me en gaat hij dat raar vinden? Maar ik leef van dag tot dag en voel het goed aan als ik rustig aan moet doen", zegt hij. Het indringende verhaal van Marnix en dat van vele andere mannen is terug te luisteren in de podcast 'Op De Man Af':

