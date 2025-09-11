Tranen om sluiting beroemd truckerscafé: 'Het is mijn tweede thuis'

De parkeerplaats bij Truckerscafé Kanters in Moerdijk staat vandaag voor de laatste keer vol met vrachtwagens. Truckers komen donderdagavond nog één keer samen voor het truckerscafé voorgoed de deuren sluit. "Dit was 's avonds onze huiskamer."

De vrachtwagenchauffeurs rijden donderdag toeterend over de parkeerplaats heen. Het truckerscafé druppelt aan het begin van de avond langzaam vol met truckers die voor de laatste keer een drankje komen doen. Daarna is het klaar met het geliefde café. Het personeel liet woensdagavond in een bericht op Facebook weten dat de deuren sluiten. "Het is zeker niet onze keus, maar de nieuwe eigenaar denkt er anders over. We mogen jullie donderdagavond voor de laatste keer ontvangen", zo stond in het bericht.

"Hoe haal je het in je hoofd, alle terrasstoelen zijn al weggehaald."

Het is donderdagavond daarom druk op de parkeerplaats. "Ik vind het verschrikkelijk", zegt een vrachtwagenchauffeur. "Ik kom hier al achttien jaar en zit er elke avond. Ik was van slag na het nieuws, niemand zag het aankomen."

Met het sluiten van het café gaat er een hoop gezelligheid verloren. "We zijn een groep vrienden geworden. Soms zitten we met wel twintig man op het terras, zo gezellig. Het is mijn tweede thuis, dat ga ik echt missen", zegt ze met tranen in haar ogen. Tot haar ongenoegen is donderdagavond al een groot deel van het terras opgeruimd. "Schandalig dat alle terrasstoelen al zijn weggehaald. Hoe haal je het in je hoofd. Wacht gewoon even tot het vanavond echt dicht is, en doe dat niet nu al." Eén van de truckers die donderdag afscheid komt nemen kwam hier dertig jaar lang, één of twee keer in de week. "En opeens is het over", zegt hij. "Ik snap het niet. Ik zou niet weten wat er ineens aan de hand is. Kanters is een begrip. We zijn één grote familie en kunnen alles tegen elkaar zeggen."

Een van de vele truckers die baalt van de sluiting (foto: Omroep Brabant).

Een jonge vrachtwagenchauffeur vult aan: "Het personeel kent de meeste chauffeurs bij naam. De band die wij met hen hebben, maakt het speciaal. Het is echt heel zonde." De sluiting betekent het einde van een lange geschiedenis. Die begon ruim negentig jaar geleden, in 1933, toen Willem Kanters aan de Zwaluwsedijk een houten koffie- en limonadetent opende. Van daaruit groeide Kanters uit tot een begrip, niet alleen voor chauffeurs, maar ook voor passanten en buurtbewoners. "Het is klote", zegt een chauffeur terwijl hij voor de laatste keer op weg is naar zijn favoriete café. "Dit was 's avonds onze huiskamer. Nu zullen we ergens anders naartoe moeten."