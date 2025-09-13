Dit gebouw van nog geen jaar oud doet al mee aan Open Monumentendag

Het was ooit het lelijkste gebouw van Oss, maar dat is nu wel anders. Het spiksplinternieuwe culturele centrum Walkwartier opent dit weekend eenmalig haar deuren voor publiek vanwege de Open Monumentendagen. Want het pand wordt volgend jaar pas officieel geopend.

Bij de Open Monumentendagen denk je aan oude gebouwen zoals molens, kerken, historische woningen, archeologische vindplaatsen en een schuilkelder. Maar ook bij dit pas gerenoveerde en zeker niet oude gebouw mocht het publiek dus een kijkje nemen. Al hebben de architecten van het Walkwartier wel inspiratie gehaald uit het industriële verleden van Oss.

Nieuw gebouw met oude tint

"Het is een nieuw cultureel huis. Maar je ziet het industriële verleden nog goed terug", legt hij uit. "Er is bijvoorbeeld een oven nagemaakt uit de oude koekfabriek die hier jaren geleden stond", vertelt de centrummanager. "En zo heeft elke kamer een eigen thema", ligt Jack toe. Ook de buitenkant van het gebouw is geïnspireerd op de Osse koekjesfabriek van eind 19e eeuw.

Op de plek waar nu het Walkwartier staat, hebben vroeger een kapel en daarna oude herenhuizen gestaan. "Kort daarna kwam de V&D er. Dat werd later trouwens uitgeroepen tot lelijkste pand van de stad", weet Jack.

"En even daarna is het plan voor het Walkwartier tot stand gekomen. Op deze plek komt vanaf volgend jaar het warenhuis met bibliotheek, stadsarchief en toeristisch informatiecentrum."