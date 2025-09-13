Dit gebouw van nog geen jaar oud doet al mee aan Open Monumentendag
Bij de Open Monumentendagen denk je aan oude gebouwen zoals molens, kerken, historische woningen, archeologische vindplaatsen en een schuilkelder. Maar ook bij dit pas gerenoveerde en zeker niet oude gebouw mocht het publiek dus een kijkje nemen. Al hebben de architecten van het Walkwartier wel inspiratie gehaald uit het industriële verleden van Oss.
Nieuw gebouw met oude tint
"Het is een nieuw cultureel huis. Maar je ziet het industriële verleden nog goed terug", legt hij uit. "Er is bijvoorbeeld een oven nagemaakt uit de oude koekfabriek die hier jaren geleden stond", vertelt de centrummanager. "En zo heeft elke kamer een eigen thema", ligt Jack toe. Ook de buitenkant van het gebouw is geïnspireerd op de Osse koekjesfabriek van eind 19e eeuw.
Op de plek waar nu het Walkwartier staat, hebben vroeger een kapel en daarna oude herenhuizen gestaan. "Kort daarna kwam de V&D er. Dat werd later trouwens uitgeroepen tot lelijkste pand van de stad", weet Jack.
"En even daarna is het plan voor het Walkwartier tot stand gekomen. Op deze plek komt vanaf volgend jaar het warenhuis met bibliotheek, stadsarchief en toeristisch informatiecentrum."
In januari gaat, na tien jaar, het culturele centrum open. Maar vandaag kon iedereen vast een kijkje nemen. "Mensen zijn positief verrast over de materiaalkeuze en de lichtinval door het grote dakraam", eindigt Jack. "Een prachtig project, dat Oss een mooi aanzien heeft gegeven qua entree. het is een nieuw, oud monument", beschrijft een van de bezoekers.
Toch was niet iedereen positief. "Het was industrieel, daar hou ik niet van", zegt een van de bezoekers. Een andere bezoeker licht toe: "Het was erg leuk om het in het echt te zien. Het is leuk aangekleed." Dat het niet oud is, maakt deze bezoeker niet uit. "Het V&D gevoel krijg ik er in ieder geval niet meer van."