Ravage in woonwijk nadat achtervolging eindigt in harde crash

Een politieachtervolging is donderdagnacht in een grote ravage geëindigd. De politie zette de achtervolging rond twee uur in op een Volvo die zich in Loon op Zand met hoge snelheid uit de voeten maakte. Bij de Blyde Incomstelaan in Waalwijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en de Volvo belandde op de kop. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De achtervolging ging via verschillende wegen Waalwijk in. De bestuurder verloor uiteindelijk de macht over het stuur. In een buurt in Waalwijk, richtte hij daardoor flinke schade aan. Hij ramde meerdere bomen, die daarna omvielen, een lantaarnpaal, verkeersborden en twee geparkeerde auto's. Door de enorme klap slingerde het motorblok uit de geparkeerde auto. De Volvo kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand.

De witte auto is van een van de buurtbewoners. "De auto is vijf weken oud", vertelt de eigenaar vrijdagochtend zichtbaar geschrokken. Op de achtergrond wordt de ravage nog opgeruimd. Normaalgesproken staat de auto op de oprit bij zijn huis. "Vannacht heeft hij aan de weg gestaan, omdat de straat is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden." De auto belandde door de klap aan de andere kant van de straat.

Ook een andere buurman hoorde de harde klap. "Ik werd er wakker van", vertelt hij vrijdagochtend. Hij wijst naar de opruimploegen die nog steeds bezig zijn met de ravage op straat: "Hij heeft er een hele boom uitgereden. Dat was een dikke boom, dat gebeurt echt niet zomaar", verklaart hij. "Alles is nu gelukkig weer bijna opgeruimd."

De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed, weigeren van een bloedproef en het negeren van een stopteken. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. De Volvo raakte volledig vernield. De politie doet nog onderzoek.