Agenten stonden doodsangsten uit bij aanhouding van tbs'er

De agenten die twee jaar geleden een ontsnapte tbs'er neerschoten bij Hulten, hebben doodsangsten uitgestaan. Een van hen dacht zelfs dat zijn laatste uur geslagen had. Dat bleek vrijdag bij de rechtbank in Breda. De ontsnapte tbs'er schoot niet en vond het niet bedreigend wat hij deed. "Ik heb geen een keer gericht", aldus C.

Lennard C. (29) vluchtte op 19 oktober 2023 uit een gesloten tbs-afdeling op Vrederust in Halsteren. Hij wilde naar zijn vriendin. De GGZ-instelling in Bergen op Zoom belde de politie met de mededeling dat hij tbs'er was, suïcidaal, onderweg naar zijn vriendin en mogelijk gewapend was. Politieauto's, een arrestatieteam en een helikopter gingen achter hem aan. In Hulten reed C. zich vast. Dat was goed te zien op camerabeelden van de politiehelikopter en een bewakingscamera van de Nederlandse Spoorwegen. De beelden werden vrijdag getoond in de rechtszaal in Breda. In het bijzijn van twee agenten die er bij waren die dag. De betrokken agenten werden tijdens de zitting met een codenaam benoemd, omdat zij niet herkenbaar mogen zijn.

"Ik pakte de losse portofoon en riep: vuurwapen!"

De Broekdijk, buiten Hulten, een doodlopende bij een spoorwegovergang, veranderde even in het decor van een actiefilm. Aanstormende auto's over de weg. Twee treinspotters schrokken en sprongen de berm in. Lennard botste met zijn auto op een verkeerspaal en sprong uit de auto. Een naderende politiewagen ramde zijn openslaande portier. Lennard stapte uit, met pistool in de hand. Op amper een meter van de bijrijder in de politieauto. "Ik zag dat de verdachte me aankeek, ik keek recht in de loop van het vuurwapen", zei agent N701 in zijn verhoor. "Ik dook weg achter het dashboard om uit de vuurlijn te komen. Ik pakte de losse portofoon en riep: vuurwapen!" Verderop kwam nog een agent aanrijden. Deze N702 zag het vuurwapen in de rechterhand van Lennard. "Dat richtte hij op het voertuig van mijn collega’s."

Het wrak van Lennard C. links naast een politiewagen (Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision)

Lennard schoof half kruipend en vliegensvlug over de motorkap van de blauwe politieauto, met het pistool in de handen, in de richting van de bestuurder. Dat was Agent N700. Die kon geen kant uit. "Ik was bang dat mijn laatste uur geslagen had en dat ik het er niet levend van af zou brengen," vertelde hij achteraf. Maar Lennard schoot niet, hij vluchtte. Al struikelend, botste hij op een verkeerspaal, rolde half over een hekje en zette het op een lopen.

"Ik was onderweg naar mijn ex, ik ging haar hoe dan ook terug krijgen."

Op dat moment opende agent N700 het vuur op Lennard, nog achter het stuur van de auto. Kogels vlogen door de voorruit. Enkele kogels ketsen af op de weg. Eerst een salvo van drie, daarna nog vier kogels aan het rondvliegend glas te zien. Lennard keek een paar keer om met nog steeds duidelijk iets in zijn rechterhand. Hij rende een bosje in, inmiddels geraakt in been en heup. Dertig keer werd er geschoten. Tijdens een zoektocht naar de verdachte zag een agent Lennard zijn pistool liggen op de rupsband van een graafmachine. Lennard zat in een schuur: ‘bebloed en bibberend’ volgens zijn advocaat. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

Onderweg in een de ambulance zag een agent hoe Lennard onrustig probeerde zijn infusen los te trekken. Lennard vertelde die bewuste dag: "Ik was onderweg naar mijn ex, ik ging haar hoe dan ook terug krijgen". Nu zegt Lennard iets anders. "Ik ging naar haar toe omdat ik haar miste. Volgens mij was het niet uit." Achteraf bleek het pistool een relatief ongevaarlijk luchtdrukwapen. "Ik heb geen een keer gericht", zegt Lennard op deze vrijdag in de rechtszaal. En waarom hij dan toch vluchtte? "Als er mogelijk een kogelregen komt, dan denk ik niet aan stilstaan als schietschijf".

"Ik vind het een vervelend proces, maar ik snap het omdat ik fouten heb gemaakt."