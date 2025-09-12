Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel

Een 13-jarige jongen is donderdagavond in winkelcentrum De Hovel in Goirle beroofd van zijn horloge. Hij werd bedreigd met een boksbeugel door twee oudere jongens. De jongens van 15 en 16 jaar zijn even later opgepakt.

De jongen liep rond half acht uur met twee vrienden in winkelcentrum de Hovel in Goirle toen hem de weg werd geblokkeerd door twee andere tieners. Die maakten een opmerking dat het drietal daar weg moest wezen. Zij leken van het dreigement niet onder de indruk en liepen lachend weg.

Dat zinde het tweetal kennelijk niet. Even later werden de drie vrienden opnieuw opgewacht en bedreigd. Daarbij had een van de bedreigers een boksbeugel om zijn hand. Daarmee dreigend pakte hij het horloge van het 13-jarige slachtoffer af. Toen het slachtoffer en zijn vrienden daarna doorliepen kwamen ze bij toeval een agent tegen. Zij vroegen hem om hulp en wezen de verdachten aan. Die zijn direct aangehouden.