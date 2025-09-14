Automobilisten moeten kilometers omrijden door spitsafsluiting: 'Bizar'

Automobilisten uit Etten-Leur zijn verbijsterd over de maatregel om de Leursebaan in buurgemeente Breda tijdens de ochtendspits af te sluiten. De gemeente Breda wil de auto's weren om de leefbaarheid in Prinsenbeek te verbeteren. Volgens de automobilisten slaat de gemeente Breda met de maatregel de plank volledig mis. De teller van een petitie tegen de spitafsluiting staat inmiddels op ruim vijftienhonderd handtekeningen en loopt alsmaar verder op.

Op de Leursebaan zijn camera’s geplaatst om kentekenplaten te scannen. Alle automobilisten die zonder ontheffing 's ochtends tussen zeven en negen uur ’s over de weg rijden, kunnen vanaf november rekenen op een boete van 120 euro. "Te bizar voor woorden", zegt Robert Prins uit Etten-Leur. Voor zijn werk in Breda rijdt hij dagelijks over de Leursebaan en hij is niet de enige. Zo’n achttienhonderd automobilisten nemen ’s-ochtends dezelfde route. Ze zullen straks kilometers moeten omrijden over de snelweg. Gevreesd wordt dat het extra verkeer tijdens de ochtendspits op zijn beurt weer tot langere files zal leiden bij de oprit van de nu al drukke A58. De gemeente Breda laat weten de maatregel vervelend te vinden voor mensen die gewend zijn om door Prinsenbeek te rijden'. Maar volgens de gemeente zijn er voor forensen alternatieven zoals 'goed ingerichte hoofdwegen', snelfietspaden en het openbaar vervoer beschikbaar.

Tegelijkertijd wijst ze op de overlast van het verkeer waaronder het dorp al jaren 'zucht' en waardoor woningbouw in de knel komt. "Met de spitsafsluiting tussen zeven en negen uur willen we de druk verlichten en de veiligheid verbeteren. Bovendien willen we woningen bouwen, zoals dat in Etten-Leur en Moerdijk al eerder is gebeurd", laat de gemeente weten.

"We zien de bebouwing niet eens want de Leursebaan ligt buiten de bebouwde kom van Prinsenbeek."