Automobilisten moeten kilometers omrijden door spitsafsluiting: 'Bizar'
Op de Leursebaan zijn camera’s geplaatst om kentekenplaten te scannen. Alle automobilisten die zonder ontheffing 's ochtends tussen zeven en negen uur ’s over de weg rijden, kunnen vanaf november rekenen op een boete van 120 euro.
"Te bizar voor woorden", zegt Robert Prins uit Etten-Leur. Voor zijn werk in Breda rijdt hij dagelijks over de Leursebaan en hij is niet de enige. Zo’n achttienhonderd automobilisten nemen ’s-ochtends dezelfde route. Ze zullen straks kilometers moeten omrijden over de snelweg. Gevreesd wordt dat het extra verkeer tijdens de ochtendspits op zijn beurt weer tot langere files zal leiden bij de oprit van de nu al drukke A58.
De gemeente Breda laat weten de maatregel vervelend te vinden voor mensen die gewend zijn om door Prinsenbeek te rijden'. Maar volgens de gemeente zijn er voor forensen alternatieven zoals 'goed ingerichte hoofdwegen', snelfietspaden en het openbaar vervoer beschikbaar.
Tegelijkertijd wijst ze op de overlast van het verkeer waaronder het dorp al jaren 'zucht' en waardoor woningbouw in de knel komt. "Met de spitsafsluiting tussen zeven en negen uur willen we de druk verlichten en de veiligheid verbeteren. Bovendien willen we woningen bouwen, zoals dat in Etten-Leur en Moerdijk al eerder is gebeurd", laat de gemeente weten.
"We zien de bebouwing niet eens want de Leursebaan ligt buiten de bebouwde kom van Prinsenbeek."
Volgens Robert Prins zijn niet automobilisten vanuit Etten-Leur verantwoordelijk voor de drukte in Prinsenbeek maar veelal de eigen inwoners zelf. "Wanneer we van onze woonplaats richting Breda rijden, komen we langs het dorp. We zien de bebouwing niet eens want de Leursebaan ligt buiten de bebouwde kom van Prinsenbeek. Het is het verkeer dat vanuit het dorp zelf de Leursebaan op komt rijden dat voor grote drukte zorgt. Dat kun je ons niet aanrekenen."
Ook Sandra Snel pendelt dagelijks over de Leursebaan. Zij maakt zich vooral zorgen over het domino-effect dat de afsluiting mogelijk zal veroorzaken op andere plekken. "Je krijgt sluipverkeer op wegen die hier niet voor zijn toegerust. Bovendien ben ik bang voor gevaarlijke situaties omdat straks alle verkeer op hetzelfde punt moet afslaan naar de snelweg. Vooral fietsers op de doorgaande weg lopen het risico voor hun sokken te worden gereden. Dit moet je echt niet willen."
Inmiddels hebben zowel Etten-Leur als Moerdijk de gemeente Breda gevraagd om af te zien van de spitssluiting. Ze vinden het onterecht dat de rekening van de leefbaarheid op één plek voor rekening komt van een hele regio. Ook de fractie van D66 in Breda stelt kritische vragen over de maatregel. Inmiddels heeft de gemeente Breda zo’n 140 zienswijzen ontvangen, waarvan het overgrote deel afkomstig is uit Etten-Leur.
"Dat laat zien dat het onderwerp leeft en dat nemen we serieus. We kijken zorgvuldig naar alle reacties en nemen dit mee in onze afwegingen", laat de gemeente Breda weten. De wegafsluiting geldt in eerste instantie voor een half jaar. Daarna neemt de gemeente Breda een definitief besluit.