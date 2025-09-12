Navigatie overslaan
Brandweer moet drie keer in korte tijd uitrukken voor dieren in nood

Vandaag om 11:18 • Aangepast vandaag om 12:25
De brandweer is vrijdagochtend op verschillende plekken in de provincie druk geweest met het redden van dieren in nood. Binnen een uur tijd kwam er op drie plaatsen in de provincie een melding van vastzittende katten en een duif.
Jos Verkuijlen

In Tilburg, aan de Alleenhouderstraat, moest de hoogwerker van de brandweer een duif redden. Deze zat op de vierde verdieping vast bij een raam. De brandweer heeft de duif op een parkeerplaats weer vrijgelaten.

De redding van de duif (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
In Oosterhout zat een kat al een hele nacht op het dak van een huis aan het Telderhof. De brandweer kwam met een hoogwerker, maar de kat kon uiteindelijk via het dakraam van de buren gered worden.

Ook in Uden moest een kat uit een benarde positie gered worden. Het dier zat boven in een boom en zat daar al zeker 24 uur vast. De brandweer slaagde erin de kat uit de boom te halen en bracht het dier terug naar het baasje.

