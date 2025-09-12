Boer wil weten wie jochie was bij maisveld: 'Wil je niet op geweten hebben'

Een grote zoekactie werd donderdagavond opgetuigd aan de Luissel in Boxtel nadat twee loonwerkers een jongetje bij het maïsveld zagen staan. "Het jongetje heeft nog gezwaaid, maar daarna was hij weg", vertelt boer Willem-Jan van Alphen. De maïs is volgens hem bijna drie meter hoog. "Het jongetje was misschien een meter tien, we zien hem niet als wij aan het hakselen zijn."

Het begon als een normale avond voor de werknemers van boer Willem-Jan van Alphen. Volgens de boer stond het jongetje bij de pony’s van de buurman vlak naast het maïsveld, daar werd op dat moment mais gehakseld. "Het jongetje heeft nog gezwaaid naar een van mijn loonwerkers. Er is dus nog contact met hem geweest." Daarna wilde de medewerker zijn trekker omdraaien, maar toen hij weer keek was het jongetje weg. Willem-Jan, die op dat moment binnen aan het werk was, werd gebeld. "Het was toen kwart voor acht. Nog net voor bedtijd van iemand van zeven à acht jaar oud." Omdat niet één, maar twee van zijn medewerkers de blonde jongen hadden zien staan, stopten ze met hun werkzaamheden. Ook werd het op dat moment donker, waardoor het jongetje nog moeilijker te zien zou zijn. "Als maar één iemand het jongetje had gezien, zou je nog twijfelen, maar dat was niet het geval." De maïs is bijna drie meter hoog, het jongetje werd geschat op zo'n 1.10 meter. "Hij is niet te zien als wij aan het hakselen zijn", vertelt hij.

De zoekactie donderdagavond (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Hulpdiensten werden ingeschakeld. Omdat het maïsveld zo'n tien hectare groot is, tuigde de politie een zoekactie op. Ook werd er een Burgernetmelding verzonden waarin mensen gevraagd werd om uit te kijken naar het jongetje in een zwart shirt en zalmroze joggingbroek. De brandweer, politie en zelfs de locoburgemeester kwamen naar het terrein toe. Zo'n dertig mensen zochten in en rondom het veld.

"Je wilt niet nadenken over wat er had kunnen gebeuren."

Op camerabeelden van de buren was het jongetje niet te zien, waaruit ze concludeerden dat hij slechts één kant op kon zijn gegaan: die van het maïsveld. "Je wilt niet nadenken over wat er had kunnen gebeuren als het jongetje mee zou worden getrokken door een machine." Later op de avond zijn speurhonden gaan zoeken, maar er bleek geen spoor van het jongetje te bekennen. Ook niemand in de omgeving miste een kind of wist iets van een jongetje dat weggelopen zou zijn. Het perceel van Willem-Jan werd laat op de avond vrijgegeven. Toch ligt het werk vrijdagochtend nog stil. "De loonwerker die gisteravond het land had moeten hakselen is nu ergens anders bezig en kan pas vanavond hier zijn. Het werk ligt tot dan stil. Financieel is dat wel een dingetje.”

"Ik had liever geweten waar het kind vandaan is gekomen of wie het is."

Maar dat is voor de boer niet het belangrijkste. Hij baalt vooral dat het jongetje niet is gevonden. "Je gaat wel rustiger slapen als het terrein is vrijgegeven maar ik had liever geweten waar het kind vandaan is gekomen of wie het is." Ook buurtbewoners weten niet wie het jongetje geweest kan zijn. Ook bij de opvang voor Oekraïners, zo'n tweehonderd meter verderop, geven ze vrijdagochtend aan dat er niemand vermist is geweest. De boer staat daardoor met een dubbel gevoel op het veld. “We zijn tijdens het werk altijd alert op paaltjes of dieren, maar vandaag heb je ook in je achterhoofd dat het een mens kan zijn en dat wil je niet op je geweten hebben.”