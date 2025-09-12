Onderzoek naar dode man, brandweer blindeert ramen met plastic
Dit wordt gedaan omdat de onderzoekers het huis donker willen maken, zodat ze de situatie ten tijde van het mogelijke misdrijf zo goed mogelijk kunnen nabootsen.
Donderdagavond 28 augustus werd in een bovenwoning aan de Galerij een 69-jarige overleden man gevonden. Het slachtoffer werd gevonden door de pandeigenaar, die rond half tien 's avonds de politie belde.
De eigenaar meldde dat hij een gewonde man had gevonden, maar die bleek te zijn overleden. In het huis werd een 46-jarige Poolse man aangehouden, hij had geen vast woonadres in Nederland. Hij verbleef vermoedelijk in de bovenwoning. De politie denkt dat de 69-jarige man door een misdrijf om het leven is gekomen en ze denkt dat de Poolse man daar iets met maken heeft.
Het appartement waar het slachtoffer werd gevonden, bevindt zich boven een speelgoedwinkel en een babyzaak in het centrum van Uden. Volgens omwonenden stonden de appartementen leeg en zouden deze ontwikkeld worden tot nieuwe appartementen.
Woensdag besliste de rechter dat de verdachte nog negentig dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat ze langzaam een beeld krijgt van de gebeurtenissen, maar vanwege het lopende onderzoek wordt er nog geen verdere informatie gedeeld. Dit zal pas bij de eerste pro forma zitting bekendgemaakt worden.