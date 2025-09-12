Onderzoek naar dode man, brandweer blindeert ramen met plastic

In het winkelcentrum van Uden is de politie vrijdag opnieuw bezig met onderzoek naar de dode man die daar twee weken geleden werd gevonden in een huis. Het onderzoek valt erg op, de brandweer staat midden op straat en blindeert alle ramen van de buitenkant met zwart plastic.

Dit wordt gedaan omdat de onderzoekers het huis donker willen maken, zodat ze de situatie ten tijde van het mogelijke misdrijf zo goed mogelijk kunnen nabootsen.

Donderdagavond 28 augustus werd in een bovenwoning aan de Galerij een 69-jarige overleden man gevonden. Het slachtoffer werd gevonden door de pandeigenaar, die rond half tien 's avonds de politie belde.

De eigenaar meldde dat hij een gewonde man had gevonden, maar die bleek te zijn overleden. In het huis werd een 46-jarige Poolse man aangehouden, hij had geen vast woonadres in Nederland. Hij verbleef vermoedelijk in de bovenwoning. De politie denkt dat de 69-jarige man door een misdrijf om het leven is gekomen en ze denkt dat de Poolse man daar iets met maken heeft.