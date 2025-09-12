Twee jongens veroordeeld voor seksueel misbruik jonge meisjes

Twee zestienjarige jongens zijn door de rechtbank Den Bosch veroordeeld voor seksueel misbruik van twee jonge meisjes. Het gaat om minderjarige slachtoffers. De rechtbank legde het tweetal voorwaardelijke jeugddetentie op, samen met werkstraffen en strikte voorwaarden, zoals meldplicht en contactverboden.

Werkstraffen De verdachten pleegden hun misdrijven in de periode tussen 2022 en 2023. Ze waren toen tussen de dertien en veertien jaar. De twee waren betrokken bij seksueel misbruik van twee verschillende meisjes. Een van de daders had ook afbeeldingen van seksuele gedragingen met minderjarigen in zijn bezit.

Waar de jongens en de slachtoffers precies vandaan komen wil de rechtbank vanwege hun privacy niet zeggen. Wel is duidelijk dat ze uit de provincie Brabant komen.

Een van de jongens kreeg een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast werd hem een werkstraf van honderd uur opgelegd. De andere jongen is veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie van negen maanden, ook met een proeftijd van twee jaar, en een werkstraf van honderdvijftig uur.

Jongens werkte goed mee

De rechtbank vindt seksueel misbruik van de jonge meisjes zo ernstig dat normaal gesproken onvoorwaardelijke jeugddetentie op zijn plek is. Toch kiest de rechtbank voor een andere straf. Er wordt veel meer dan bij volwassenen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de jongens.

De twee hebben het misbruik bekend, ze zeggen spijt te hebben van wat ze hebben gedaan en ze hebben laten merken dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Daarnaast worden ze nu behandeld en leeft één van de twee nu in een stabiele gezinssituatie.

Naast de voorwaardelijke jeugddetentie en de taakstraf mogen de twee jongens tijdens hun proeftijd van twee jaar geen contact hebben met de meisjes of in hun straat komen.