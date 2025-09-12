Anne brengt onveilige plekken in kaart: 'Wil hier 's avonds niet fietsen'

Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft gemeenteraadslid Anne Lossez (29) uit Oosterhout onveilige plekken in haar stad in kaart gebracht. Het raadslid van Gemeentebelangen wil namelijk dat iedereen veilig over straat kan. “Vriendinnen fietsen nu met 112 ingetoetst op hun telefoon.”

“Nee, ik zou hier ’s avonds niet willen fietsen”, zegt Anne stellig bij het fietstunneltje naast het Mgr. Frencken College in Oosterhout. Twee jongens op fatbikes razen ondertussen met hoge snelheid over de stoep. “Er is weinig verlichting, geen toezicht en je weet niet wat je om de hoek aantreft.” Het fietstunneltje is één van de bijna dertig locaties in Oosterhout die als onveilig wordt ervaren. Anne kreeg de plekken doorgestuurd na een oproep op social media, waar meer dan honderd reacties op kwamen. “Het grootste gedeelte van de mensen gaf locaties door die onveilig voelen, bijvoorbeeld door weinig straatverlichting of veel bosjes, of waar ze straatintimidatie hebben meegemaakt”, vertelt ze. Onder meer de benzinestations bij het Amphia Ziekenhuis, een fietstunneltje bij de kinderboerderijen, het fietspad bij de Slotbosse Toren en de polderweg naar Raamsdonksveer staan op de kaart. “Het zijn veel afgelegen plekken waar weinig sociale controle is”, merkt Anne.

Zelf heeft Anne ooit ook een onveilige situatie meegemaakt, als studente in Tilburg. Ze werd ’s avonds achtervolgd door een man. “Dat gaf me een angstig gevoel”, vertelt ze. “Ik ben harder gaan lopen, heb bij mensen aangebeld en zij hebben me veilig naar mijn studentenkamer gebracht.” De gebeurtenis heeft nog altijd impact op haar. Voordat ze ’s avonds op de fiets naar huis stapt, belt Anne altijd even naar haar man om te laten weten dat ze onderweg is. “Een gewoonte die voor veel vrouwen en meisjes helaas heel herkenbaar is”, merkt ze. “Triest dat dat de norm is.”

“Iedereen voelt dat het tijd is om dit probleem aan te pakken.”

Ze pleit voor een uitgebreide inventarisatie van plekken die als onveilig worden ervaren, maar ook voor meer bewustwording, preventie en betere hulpverlening van de politie, gemeente en Veilig Thuis. Daarom diende ze samen met collega-raadslid Djenny Kastelijns de motie ‘Iedereen altijd veilig, thuis en op straat’ in bij de gemeenteraad. Die is deze week unaniem aangenomen. “Ik werd er emotioneel van”, vertelt Anne. “Iedereen voelt dat het tijd is om dit probleem aan te gaan pakken.” Persoonlijke verhalen van vrouwelijke raadsleden Marie-Louise van Mook (PvdA) en Jacqueline Kuhlmann (GroenLinks) benadrukten dat. Zij vertelden allebei nare ervaringen te hebben gehad met mannen. Ook burgemeester Gerdo van Grootheest voelt de noodzaak. “We hebben dit vreselijke maatschappelijke vraagstuk morgen niet opgelost, maar er is werkelijk geen enkel excuus om daar niet vandaag mee aan de slag te gaan.”

"Ik hoop ooit op mijn fiets te durven stappen, zonder het thuisfront te moeten berichten."

De gemeente Oosterhout gaat daarom uitgebreid inventariseren welke plekken als onveilig worden ervaren. Anne heeft al een eerste stap gezet. Verder worden mensen extra geattendeerd op meldpunten, moet er een hulpverleningsplatform komen en wordt er gekeken bij welke campagnes de gemeente zich verder kan aansluiten. Zo nam de gemeente onlangs deel aan ‘Orange the World’, waarbij gebouwen oranje kleuren om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Alle maatregelen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat vrouwen zich veiliger gaan voelen op de Oosterhoutse straten. “Ik hoop ooit dat ik op mijn fiets durf te stappen, zonder het thuisfront te moeten berichten. Alle vrouwen en meisjes zouden dat moeten kunnen ervaren."