Jongetje naar wie uren werd gezocht in maïsveld terecht: 'Allebei geleerd'

Het jongetje (10) dat donderdagavond door twee loonwerkers op een maïsveld in Boxtel werd gezien, is gevonden. Dat meldt boer Willem-Jan van Alphen. Er was een uitgebreide zoekactie op touw gezet, waarbij ook de politie betrokken was. Inmiddels heeft hij een goed gesprek met het jongetje gehad en zijn excuses aangeboden. "We hebben er allebei wat van geleerd."

Donderdagavond leidde het zien van een jongetje bij het maïsveld van boer Willem-Jan van Alphen tot een grote zoekactie. Twee loonwerkers hadden hem bij het hoge maïs gespot, maar even later was hij verdwenen. Uit vrees het jongetje aan te rijden, legden de loonwerkers hun werk stil. Politie, brandweer, speurhonden en buurtbewoners zochten urenlang in het donker, maar het jongetje werd niet gevonden. Van Alphen kreeg vrijdagochtend het verlossende telefoontje: het jongetje dat urenlang zoek was in het maïsveld bleek weer terecht. Een buurman van de boer sloeg alarm toen een speelkameraadje van zijn eigen kinderen thuiskwam met een geplukte maïskolf. De man legde de link niet meteen, tot hij zijn bericht in de buurt-WhatsAppgroep zag. "Ik had in die groep gecommuniceerd wat er gebeurd was", zegt Van Alphen. "Zodra de buur dat appje zag, heeft hij contact met mij opgenomen."

Gesprek

"Ik ben rustig met hem in gesprek gegaan", vertelt hij. "Ik maakte meteen duidelijk dat ik niet boos was. Hij begreep mij heel goed. Hij moet zeker weten dat hij gezien wordt. Nu hebben mijn machines uren stilgestaan, omdat we niet meer wisten waar de jongen was", zegt de boer. "Dat kost veel geld en levert stress op." "Je wilt niet nadenken over wat er had kunnen gebeuren", zegt Van Alphen over de actie van de jongen:

Landbouwfanaat

Wat blijkt: het jongetje is al zijn hele leven gefascineerd door hakselaars. "Hij was er erg bekend mee en wist dus wat de gevaren kunnen zijn. Hij mag heel vaak meerijden met boeren van een ander bedrijf in de buurt." "Hij was op bezoek bij die boer uit de omgeving", legt Van Alphen uit. Het jongetje liep het maïsveld in om te zoeken naar de bevriende boer. "Zo kwam hij in mijn veld terecht." Maar toen de jonge landbouwfanaat tot zijn verrassing iemand anders met de hakselaar zag rijden, schrok hij. In paniek rende het jongetje het maïsveld in. Van Alphen zat met zijn handen in het haar: "Je wilt niet nadenken over wat er had kunnen gebeuren als het jongetje mee zou worden getrokken door een machine." Leermoment

De jongen heeft zijn excuses aangeboden en heeft geleerd van zijn actie. Ook voor Van Alphen was het een leermoment. "Mijn personeel moet op zo’n moment meteen zijn collega’s waarschuwen, zodat er actie ondernomen kan worden."