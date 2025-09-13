Lieske van B&B Vol Liefde is ineens BN'er: 'Dat had ik niet zien aankomen'

In een paar maanden tijd is de wereld van de Bredase Lieske Vos (62) compleet veranderd. Ze was een van de deelnemers aan het RTL-programma 'B&B Vol Liefde', waarin ze probeerde het hart te veroveren van Petra. Zij runt op het Griekse Lesbos een bed& breakfast (B&B). Dagelijks volgden meer dan drie miljoen kijkers alle liefdesperikelen, dus werd Lieske in één klap bekend. Haar aanstekelijke lach, haar term bodemdrift bij het open van een fles wijn, zijn inmiddels wijdverspreid. "Ik had dit niet zien aankomen", zegt de Bredase in talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant.

Het zijn niet alleen de kijkers die Lieske's lachsalvo's zagen. Fragmentjes uit het programma werden massaal gedeeld via sociale media, waardoor haar bekendheid een nog grotere vlucht nam. "In Breda was ik al geen onbekende verschijning. Ik ben wijndocent en ik bezocht in die hoedanigheid ook regelmatig de plaatselijke horeca. Afgelopen week was ik in Amsterdam en ik geloof dat ik daar wel vijfhonderd selfie's met kijkers heb gemaakt. Dat is wel heel onwerkelijk", zegt Lieske in VRIJDAG. Zonder camera's

Wat betreft de liefde is de wereld van Lieske niet op zijn kop gezet. Ze kwam als eerste potentiële liefdeskandidaat in de B&B van Petra en overleefde alle andere liefdeskandidaten. Toch voelden beiden geen vlinders, concludeerden ze samen. Dat ze samen erg konden lachen en samen de bodem van een fles wijn konden vinden, leverde wel een diepe vriendschap op.

"We gaan het nog onderzoeken zonder camera's", antwoordt Lieske op de vraag of die vriendschap zich nog kan ontwikkelen tot een liefdesrelatie. "Nu is er even wat afstand, omdat Petra het in september altijd heel druk heeft op Lesbos. Begin oktober komt ze naar Nederland en we gaan samen naar mijn appartementje in Spanje. We gaan elkaar nog ontdekken zonder dat heel Nederland meekijkt." Zo ging de eerste ontmoeting tussen Lieske en Petra:

