Lieske van B&B Vol Liefde is ineens BN'er: 'Dat had ik niet zien aankomen'
Het zijn niet alleen de kijkers die Lieske's lachsalvo's zagen. Fragmentjes uit het programma werden massaal gedeeld via sociale media, waardoor haar bekendheid een nog grotere vlucht nam. "In Breda was ik al geen onbekende verschijning. Ik ben wijndocent en ik bezocht in die hoedanigheid ook regelmatig de plaatselijke horeca. Afgelopen week was ik in Amsterdam en ik geloof dat ik daar wel vijfhonderd selfie's met kijkers heb gemaakt. Dat is wel heel onwerkelijk", zegt Lieske in VRIJDAG.
Zonder camera's
Wat betreft de liefde is de wereld van Lieske niet op zijn kop gezet. Ze kwam als eerste potentiële liefdeskandidaat in de B&B van Petra en overleefde alle andere liefdeskandidaten. Toch voelden beiden geen vlinders, concludeerden ze samen. Dat ze samen erg konden lachen en samen de bodem van een fles wijn konden vinden, leverde wel een diepe vriendschap op.
"We gaan het nog onderzoeken zonder camera's", antwoordt Lieske op de vraag of die vriendschap zich nog kan ontwikkelen tot een liefdesrelatie. "Nu is er even wat afstand, omdat Petra het in september altijd heel druk heeft op Lesbos. Begin oktober komt ze naar Nederland en we gaan samen naar mijn appartementje in Spanje. We gaan elkaar nog ontdekken zonder dat heel Nederland meekijkt."
Zo ging de eerste ontmoeting tussen Lieske en Petra:
Zelfbescherming
'Doe alsof die camera's er niet zijn', kreeg Lieske als tip tijdens de opnames van B&B Vol Liefde. "Dat is toch wel heel lastig", concludeert ze achteraf. "Er staan vier mensen om je heen, een cameraman, geluidsman, begeleider en regisseur. Dat kun je niet negeren. De wetenschap dat er nog andere dames komen, maakt dat iedereen wat terughoudend is uit zelfbescherming."
Dat Lieske nu niet langer anoniem over straat kan, vindt ze niet erg. Het levert haar zelfs iets op. Zo heeft ze net op tijd haar eigen wijnproductie omgedoopt tot 'bodemdrift' en zijn haar wijncursussen volgeboekt. Die conclusie levert weer de bekende lach op bij de Bredase. "Die wijn stond al lang op de planning, ik heb alleen snel de etiketten aangepast toen bleek dat de term 'bodemdrift' zo omarmd werd."