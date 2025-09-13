Veel rook door brandende heftruck in loods van groot verhuurbedrijf

Bij verhuurbedrijf Boels in Oss is zaterdagmiddag brand uitgebroken. In de loods van het bedrijf aan de Gasstraat-Oost heeft een heftruck vlam gevat en dat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt en had het vuur snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

Het vuur werd rond kwart voor drie ontdekt in een wat oudere heftruck. De accu's in het voertuig zijn ook van een oud type en volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Noord minder schadelijk voor de gezondheid als ze vlam vatten, dan nieuwe lithium accu's. De heftruck is uiteindelijk naar buiten gereden waar de brandweer met water de accu's koel houdt totdat stichting Salvage ze kan onderdompelen in een grote bak met water.

Flinke inzet

De brandweer schaalde al snel op naar een zogeheten middelbrand zodat er genoeg brandweerlieden kwamen om te voorkomen dat het vuur zich kon uitbreiden in de loods van het verhuurbedrijf.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Daarom werden er twee tankautospuiten, een reddingsvoertuig en een wagen die veel bluswater kan oppompen en verdelen Schade

Volgens de veiligheidsregio Brabant-Noord hebben het pand en de voertuigen en spullen die normaal verhuurd worden, flink wat rook- en sommige gevallen ook waterschade opgelopen. Wat dit betekent voor het filiaal van Boels en of zijn de komende dagen goederen kunnen verhuren, is niet duidelijk. De brandweer controleert nog of de twee naastgelegen bedrijven ook rookschade hebben opgelopen.