Ravage en vier gewonden na botsing tussen twee auto's op provinciale weg

Vandaag om 17:13 • Aangepast vandaag om 17:51
nl
Bij een botsing tussen twee auto's zijn zaterdagmiddag vier inzittenden gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond tien over half vier op de kruising van de Burgemeester Letschertweg (N260) en de Middeldijkdreef in Tilburg. Door de klap ontstond een flinke ravage en lag de weg bezaaid met auto-onderdelen.
Collin Beijk

Twee slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. Twee anderen zijn ter plekke nagekeken door het ambulance personeel.

Door rood
Volgens getuigen zou een van de twee voertuigen door rood zijn gereden. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Op de drukke kruising van de provinciale weg gebeuren wel vaker ongelukken

De twee betrokken auto's raakten zwaar beschadigd en moesten weggesleept worden. Vanwege de ravage en het onderzoek heeft de politie de kruising enige tijd afgesloten.

