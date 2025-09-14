Teleurstellende Mathieu van der Poel eindigt op dramatische 29e plek op WK

Mathieu van der Poel is zondag op een dramatische 29e plek geëindigd tijdens het WK mountainbike in Zwitserland. Regerend wereldkampioen uit Zuid-Afrika Alan Hatherly reed vrijwel de hele wedstrijd onbedreigd aan kop, Van der Poel zakte steeds verder weg.

Van der Poel komt de rest van het wegseizoen niet meer in actie en slaat ook de WK gravel in Zuid-Limburg over. Eind december verwacht hij pas weer te koersen in het veld. "Ik zet de fiets even aan de kant en ga rusten."

"Ik had mijn dag niet", concludeerde Van der Poel na de race. "Ik voel me al een tijdje niet goed."

Vierde poging

Van der Poel veroverde op de weg al een wereldtitel en is zevenvoudig wereldkampioen veldrijden. Bijna een jaar geleden, in oktober, volgde de wereldtitel op gravel.

Voor Van der Poel was het zijn vierde poging op mondiaal succes op de mountainbike. In 2018 pakte hij brons op het WK in Lenzerheide. Daarna bleef succes uit. In 2021 kwam Van der Poel ten val in de olympische race en op de WK van 2023 in Glasgow gebeurde hetzelfde, waarna hij de strijd staakte.

Snel op achterstand

Op het parcours in Crans-Montana in Zwitserland keek hij al snel tegen de rug van de wereldkampioen aan. Hij kon in eerste instantie nog aardig volgen met een derde plek, maar dit hield hij niet lang vol. Hij finishte ruim vijf minuten na de Zuid-Afrikaan..

Van der Poel trainde afgelopen week dagelijks op het parcours in Zwitserland. Dit was niet alleen een fysieke training maar ook een tactische. "Ik zoek de ideale lijnen om zo snel mogelijk te gaan", zei hij in aanloop naar het WK.

De Italiaan Simone Avondetto sprintte 48 seconden na winnaar Hatherly naar het zilver, net voor de Fransman Victor Koretzky.