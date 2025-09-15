Len (17) loopt met hartaandoening 80 kilometer uit

Ze zijn verschrikkelijk moe en hun voeten doen erg pijn, maar ze zijn ook heel trots. De vrienden Len van den Bosch (17) uit Waalwijk en Mathijs Ruis (17) uit Drunen hebben zondagmiddag de 80 van de Langstraat uitgelopen. Ze deden iets meer dan zeventien uur over de tachtig kilometer lange wandeltocht. De vrienden zamelden ook geld in voor de Hartstichting, want Len heeft een hartaandoening. "We hebben elkaar echt naar de finish geholpen, Mathijs mij toen ik blaren kreeg en ik Mathijs op het eind."

Len ligt zondagavond in bed met zijn voeten omhoog: moe, maar voldaan van zijn wandelavontuur. "Toen we over de finish gingen, dachten we dat het wel meeviel met de spierpijn en voeten. Maar na een autoritje, kwam ik bijna niet meer uit de wagen. En daarna moest ik mezelf met mijn armen de trap op trekken. De benen wilden niet meer", vertelt Len. Zijn goede vriend Mathijs herkent dat. "Ik heb mijn voeten nog in een ijsbadje gedaan vanwege gezwollen voeten, de spierpijn valt nu nog mee. Ik ben bang dat het maandag een ander verhaal is", zegt hij met een voorzichtige lach.

De twee begonnen goed aan de 80 van de Langstraat, maar na 25 kilometer leek het noodlot toe te slaan voor Len. "Toen voelde ik de eerste blaren. Dus bij de tweede hoofdpost zijn we naar de EHBO gegaan en toen werd het wel even spannend toen de schoenen uit gingen."

De schade viel mee, want er zat geen vocht onder. "Dus het werd afgeplakt en we konden zonder problemen verder. Dat was echt een opluchting", blikt Len terug. Mathijs had helemaal geen last van blaren, maar werd wel een beetje chagrijnig de laatste kilometers. "Toen heeft Len mij er echt doorheen geholpen, net zoals ik hem steunde met zijn blaren."

De twee vrienden blikken met plezier terug op de wandeltocht. "Het was een heel mooie ervaring. Al die wandelaars om je heen, de sfeer die er hangt en je wordt er ook door het publiek doorheen getrokken", vertelt Len. Ook de steun van zijn familie en vrienden vond hij heel mooi.

Mathijs is erg trots op hun prestatie. "Al besef ik het nog niet zo volgens mij. We hebben natuurlijk een nacht overgeslagen tijdens de wandeltocht. Dus dan ben je ook wat minder scherp en loop je gewoon door. Ik denk pas dat het over een paar dagen pas echt ingedaald is."

Len wil de 80 van de Langstraat nog een keer lopen. "Maar zeker niet alleen. Ik was heel blij met Mathijs. Anders wordt het ook zo eindeloos kilometers lopen, samen is veel gezelliger." Daar is Mathijs het mee eens, maar hij twijfelt of nog eens meedoet. "Onze vriendschap is door de tocht nog sterker geworden, je wandelt namelijk wel 17 uur en dan leer je elkaar nog beter kennen." De vrienden hebben uiteindelijk 2730 euro voor de Hartstichting opgehaald door de 42e editie van de 80 van de Langstraat te finishen. Vooral voor Len is dat een mooi bedrag: in zijn familie spelen hartproblemen al zeker drie generaties lang een rol. Zelf heeft hij ook een hartaandoening waarvoor hij onder controle straat bij het Erasmus MC in Rotterdam.

Hij draagt hij een hartmonitor die hem waarschuwt bij gevaarlijk hartritme. "Lange tijd was ik bang dat ik niet oud zou worden." Daar heeft Len met hulp van vriend Mathijs zich overheen gezet. "Nu wil hij bewustwording creëren bij leeftijdsgenoten. Dat hartproblemen ook al jong kunnen voorkomen en gezond leven als je jong bent een verschil kan maken."

