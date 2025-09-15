'Het is hier altijd feest', verzucht medewerker juwelier na ramkraak

Het rolluik dat zondagnacht bij een juwelier in het centrum van Breda door ramkrakers aan gort werd gereden, hing er pas twee dagen. Dat vertelt een aangeslagen medewerker maandagochtend. Inbrekers probeerden volgens hem al eerder binnen te komen, toen gebruikten ze een hamer. “Het is hier altijd feest”, bromt hij sarcastisch.

“Ik denk aan stoppen. Dit gaat zo toch niet langer”, vertelt de medewerker geëmotioneerd. Hij is de broer van de eigenaar. “Die is op vakantie in Dubai”, zegt hij. De ravage in de zaak is enorm. Het rolluik is zwaar beschadigd en overal ligt glas. Een auto reed in de nacht van maandag op dinsdag in op de zaak aan de Ginnekenstraat. De wagen die voor de ramkraak werd gebruikt, is door de daders achtergelaten. Hamer

“Ongeveer vier tot vijf weken geleden is er ook geprobeerd in te breken. Met een hamer probeerden ze binnen te komen", vertelt de broer van de eigenaar. De politie bevestigt dat er op 13 augustus inderdaad is geprobeerd in te breken. “De daders komen uit Rotterdam”, denkt de medewerker.

“Ik heb een enorme knal gehoord, om drie uur ’s nachts”, vertelt een buurtbewoner. De vrouw heeft zichtbaar medelijden met de medewerker. “Was het je nieuwe rolluik!? Ach, nee!”, verzucht ze.

De getroffen juwelier zaak

“Ik ben erg geschrokken”, gaat de medewerker verder. Boven de zaak hangt een camera. “Ik weet niet of die het doet.” Ook over de eventuele buit kan hij niks zeggen. “Ik weet niks. Ik mag niet naar binnen”, verzucht hij. Gevlucht

De daders zijn gevlucht en waren maandagochtend nog niet gevonden. Of ze iets hebben meegenomen, is niet bekend. Daar wil de politie in het belang van het onderzoek nog niks over zeggen. Wel zijn ze volgens een woordvoerder binnen geweest, dat is ook op camerabeelden te zien. Om hoeveel daders het gaat, is niet duidelijk: "Daar wordt door getuigen wisselend over verklaard." De politie was maandagochtend nog volop bezig met onderzoek. Medewerkers van de forensische opsporing maakten foto’s. Ook spraken agenten met getuigen.