‘Kater van de adrenaline’, voor deze beste bierproevers van de wereld

Geen champagne, maar bier! Dat is waarmee de beste biersommeliers van de wereld proosten op hun succes. En dat proosten kan gewoon op z'n Brabants, want in München werd Léon Rodenburg, eigenaar van bierbrouwerij De Magistraat in Almkerk, zondag gekroond tot beste biersommelier van de wereld. Terwijl Eindhovenaar Dennis Kort zilver veroverde op het WK. ”Het was zenuwslopend, het is echt een moeilijke sport”, zegt Leon.

Topsport “Ik heb een kater van de adrenaline”, vertelt Léon maandag. “Ik besef nu pas dat ik gisteren wereldkampioen ben geworden.” Tijdens het WK moesten de deelnemers onder andere bierstijlen herkennen en een presentatie geven over een bier dat op het podium werd onthuld.

Tijdens de World Championship of Beer Sommeliers in Duitsland streden de 93 beste biersommeliers ter wereld om een felbegeerde gouden bierglas. Die trofee is vanaf nu dus te bewonderen in Almkerk, iets wat Léon Rodenburg (35) nog niet kan bevatten. De voormalige IT’er en thuisbrouwer is sinds anderhalf jaar mede-eigenaar van de brouwerij in Almkerk.

Als een godsgeschenk kreeg Léon in de finale een La Trappe biertje uit Berkel-Enschot voorgeschoteld. “Toen het flesje onthuld werd, wilde ik juichen. Maar dat was niet gepast dus deed ik van binnen een vreugdedansje. Ik ken La Trappe namelijk goed en kon daardoor makkelijk de complexe smaken benoemen en terugvallen op kennis die ik al had.”

“Het was zenuwslopend, het is echt een moeilijke sport.” Want zo ziet Léon het WK biersommelier. “Het is echt topsport. We trainen maandenlang, hebben een bondscoach en een soort TeamNL. Je móet trainen: als je niet actief blijft proeven, verdwijnen je ‘skills’.”

De beste neus

Maar waarom is León de beste van de wereld? “Als brouwer weet ik veel over ingrediënten en de afkomst van smaken”, legt hij uit. Naast die kennis is de schenktechniek, de presentatie en een goede neus belangrijk. Over die laatste beschikt Dennis Kort (38) uit Eindhoven. “In de drie voorrondes was ik de nummer één, ik ben gewoon de beste bierproever ter wereld.” Hij werd uiteindelijk tweede in de finale van de beste sommeliers.

Dennis vecht tijdens het interview tegen zijn tranen. “Ik ben nu dertien jaar professioneel bierondernemer en ik probeer bieren naar michelinniveau te tillen. Jaren geleden had ik niet kunnen dromen dat ik in de buurt zou komen van deze 'machines van biersommeliers'. En al helemaal niet dat ik op het podium zou eindigen. Onvoorstelbaar.”

Hij ziet zichzelf en zijn collega's als machines. “We zijn gewoon getraind als machines. Ik kan gewoon exact het suikergehalte en het alcoholpercentage bepalen door te proeven.” Tijdens het blindproeven scoorde Dennis honder procent: tien uit tien goed: “Dat zorgde voor een shock door de zaal.”

Duits bier

En wie nu denkt dat Dennis en Léon elke dag beschonken zijn, heeft het mis. “Ik heb maar één slok nodig om te proeven”, legt Léon uit. “Maar ik sta dagelijks met bier in contact. Elke dag ben ik met smaken, ingrediënten en recepten bezig.”

Naast het gouden bierglas kreeg Léon een medaille en een oorkonde en met de titel vergaarde hij de eeuwige roem. “En ik heb mezelf nu meteen uitgeschakeld voor toekomstige WK's, want je mag maar één keer winnen.” Hij wil daarom nu vooral anderen gaan helpen. Zo is hij bijvoorbeeld al uitgenodigd om in Zuid-Korea te komen jureren bij een bierwedstrijd.

De nummers één en twee van de wereld blijven de komende dagen in Duitsland. “We gaan er ééntje op drinken, meer niet”, lacht Dennis. En het beste biertje daarvoor kent Léon, natuurlijk: “Duits bier zoals ze alleen hier te krijgen zijn. Lekker genieten van een doordrinkbaar bier.” En het volgende WK? Dat moet volgens Dennis zonder meer gehouden worden in het hart van onze provincie: "Met nu twee Brabantse winnaars kan dat toch niet anders!?"