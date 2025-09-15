Jonge vrouw aangevallen op straat: man (35) verdacht van seksueel geweld

Een 35-jarige man, die werd aangehouden voor het aanvallen van een jonge vrouw in de Nijverheidssingel in Breda, wordt verdacht van het plegen van seksueel geweld. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.

De aanval gebeurde in de nacht van zondag 7 op maandag 8 september, rond vier uur 's nachts. Een jonge vrouw liep op straat en werd aangevallen. De dader wist te vluchten voor de politie. Donderdagavond kon alsnog een verdachte worden aangehouden.

Dat is een man van 35 uit Oosterhout. In eerste instantie werd hij verdacht van het plegen van geweld, maar dat bleek later om seksueel geweld te gaan.

Het slachtoffer

Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. De politie en het OM zijn voorzichtig met het prijsgeven van details, om haar privacy te beschermen. Of ze gewond is geraakt en hoe oud de vrouw is, is daarom niet bekend.

Wel bracht het nieuws veel teweeg in de buurt rondom de Nijverheidssingel. Er wonen veel studenten in de omgeving, die schrokken van het nieuws.