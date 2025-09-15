Katten tussen vuilnis en ontlasting: inspectie grijpt in

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft afgelopen donderdag twee katten weggehaald uit een ernstig vervuild appartement in de gemeente Drimmelen. De dieren leefden tussen torenhoge stapels huisafval, voedselverpakkingen en ontlasting. Dit maakte de inspectie maandag bekend.

In welke plaats in de gemeente Drimmelen de katten uit huis zijn gehaald, heeft de inspectiedienst niet bekendgemaakt.

De eigenaar van het appartement was al sinds half juli meerdere keren aangesproken en kreeg de kans om zelf schoon te maken, maar deed dat niet. Daarom grepen de inspectiedienst en de politie afgelopen donderdag in.

De katten zijn overgebracht naar een opvanglocatie. Daar krijgen ze medische zorg en een schone verblijfplaats. De kosten voor transport, opvang en verzorging worden verhaald op de bewoner van het appartement.