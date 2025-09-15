Navigatie overslaan

Katten tussen vuilnis en ontlasting: inspectie grijpt in

Vandaag om 15:29 • Aangepast vandaag om 16:36
Een van de katten (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).
Een van de katten (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).
nl
De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft afgelopen donderdag twee katten weggehaald uit een ernstig vervuild appartement in de gemeente Drimmelen. De dieren leefden tussen torenhoge stapels huisafval, voedselverpakkingen en ontlasting. Dit maakte de inspectie maandag bekend.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

In welke plaats in de gemeente Drimmelen de katten uit huis zijn gehaald, heeft de inspectiedienst niet bekendgemaakt.

De eigenaar van het appartement was al sinds half juli meerdere keren aangesproken en kreeg de kans om zelf schoon te maken, maar deed dat niet. Daarom grepen de inspectiedienst en de politie afgelopen donderdag in.

De katten zijn overgebracht naar een opvanglocatie. Daar krijgen ze medische zorg en een schone verblijfplaats. De kosten voor transport, opvang en verzorging worden verhaald op de bewoner van het appartement.

Het appartement is erg vervuild ( (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).
Het appartement is erg vervuild ( (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).
De andere kat ( (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).
De andere kat ( (foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenwerlzijn).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!