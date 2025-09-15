Tieners veroordeeld voor gewelddadige woningoverval op 82-jarige vrouw
De overval vond plaats op zondag 17 maart 2024 aan de Duithof in Valkenswaard. Het slachtoffer, de oudere vrouw, hoorde rond kwart voor zes hard bonzen op de voordeur. Toen ze de deur opende, werd ze direct hard naar binnen geduwd. Ze viel op de grond en werd meerdere keren vastgegrepen en bij haar keel gepakt. “Waar zijn de drugs?”, riepen de overvallers. De jongens doorzochten het hele huis, maar namen uiteindelijk niets mee.
Het lastige is dat tijdens de rechtszaak niet duidelijk is geworden wie van de drie jongens degene is die als eerste naar binnen ging en geweld gebruikte tegen de oude vrouw. De drie jongens uit Eindhoven en Nuenen waren tijdens de overval 15 en 17 jaar oud.
Werkstraffen
De jongste van de drie is vrijgesproken, omdat niet te bewijzen is dat hij daadwerkelijk naar binnen is gegaan. De 15-jarige uit Eindhoven verklaarde alleen op de uitkijk te hebben gestaan. Wel kreeg hij een straf voor een ander misdrijf. In mei 2024 mishandelde hij iemand in een park in Eindhoven. Getuigen zagen hoe hij een slachtoffer zonder aanleiding sloeg en schopte, ook toen die al op de grond lag. Voor dat geweld kreeg hij een werkstraf van 40 uur.
De twee 17-jarigen, één uit Eindhoven en één uit Nuenen, zijn wel schuldig bevonden aan de woningoverval. Volgens de rechtbank gingen ze de woning binnen omdat ze daar drugs verwachtten te vinden.
Andere misdrijven
De ene jongen kreeg jeugddetentie opgelegd. Hij zat al een tijdje in voorarrest, dus die tijd wordt van zijn celstraf afgehaald. De rest van de straf is voorwaardelijk, wat betekent dat hij niet terug de cel in hoeft zolang hij zich aan de voorwaarden houdt. Wel moet hij 180 uur taakstraf uitvoeren én nog een openstaande straf van 50 uur afronden. In februari is hij al veroordeeld voor een misdrijf en door deze overval heeft hij zijn proeftijd geschonden.
Ook de andere 17-jarige jongen kreeg een grotendeels voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij moet daarnaast 200 uur taakstraf uitvoeren. Verder is hij veroordeeld voor een autokraak begin dit jaar, waarbij hij onder meer parfum en muntgeld meenam.
Grote impact
De rechtbank benadrukte dat woningovervallen, zeker met geweld, 'een ernstige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid in de eigen woning'. Voor oudere slachtoffers is dat extra zwaar, omdat zij zich fysiek kwetsbaarder voelen en zich minder goed kunnen verdedigen.
De vrouw die slachtoffer werd, gaf eerder aan dat ze nog steeds bang is sinds de overval, maar liet ook weten blij te zijn dat de verdachten zijn opgepakt.