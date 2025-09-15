Tieners veroordeeld voor gewelddadige woningoverval op 82-jarige vrouw

Drie minderjarige jongens die vorig jaar een 82-jarige vrouw in haar huis in Valkenswaard zouden hebben overvallen, hebben maandag hun straf te horen gekregen. De rechtbank in Den Bosch sprak één van de drie vrij, maar legde de twee anderen werkstraffen en deels voorwaardelijke gevangenisstraf op.

De overval vond plaats op zondag 17 maart 2024 aan de Duithof in Valkenswaard. Het slachtoffer, de oudere vrouw, hoorde rond kwart voor zes hard bonzen op de voordeur. Toen ze de deur opende, werd ze direct hard naar binnen geduwd. Ze viel op de grond en werd meerdere keren vastgegrepen en bij haar keel gepakt. “Waar zijn de drugs?”, riepen de overvallers. De jongens doorzochten het hele huis, maar namen uiteindelijk niets mee. Het lastige is dat tijdens de rechtszaak niet duidelijk is geworden wie van de drie jongens degene is die als eerste naar binnen ging en geweld gebruikte tegen de oude vrouw. De drie jongens uit Eindhoven en Nuenen waren tijdens de overval 15 en 17 jaar oud. Werkstraffen

De jongste van de drie is vrijgesproken, omdat niet te bewijzen is dat hij daadwerkelijk naar binnen is gegaan. De 15-jarige uit Eindhoven verklaarde alleen op de uitkijk te hebben gestaan. Wel kreeg hij een straf voor een ander misdrijf. In mei 2024 mishandelde hij iemand in een park in Eindhoven. Getuigen zagen hoe hij een slachtoffer zonder aanleiding sloeg en schopte, ook toen die al op de grond lag. Voor dat geweld kreeg hij een werkstraf van 40 uur.