Compensatie moet klap van weggevallen papieropbrengst verzachten
Verenigingen in de gemeente Oss helpen nu nog mee met het inzamelen van oud papier. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een vergoeding die veelal wordt gebaseerd op de hoeveelheid die is ingezameld. Maar vanaf 1 januari moeten ze daarmee stoppen.
Het zou volgens de gemeente te moeilijk zijn om chauffeurs te vinden in de avonduren en in het weekend. Bovendien zijn de veiligheidseisen verscherpt, waardoor de verantwoordelijkheid richting de vrijwilligers van de verenigingen te groot zou worden. De gemeente is daarom van plan het ophalen van oud papier volledig door een professioneel bedrijf te laten doen.
Het besluit viel slecht bij de verenigingen in de gemeente Oss. Voor veel van hen is het ophalen van oud papier een belangrijke inkomstenbron. "We hebben altijd alles keurig gedaan. En dan krijg je van de ene op de andere dag een mailtje dat het stopt. Zo ga je toch niet met verenigingen om?", zei Giel van der Leest van voetbalclub Rksv CITO eerder tegen Omroep Brabant.
"Dit is wat we gevraagd hebben."
Twee weken geleden bood wethouder Dolf Warris al zijn excuses aan voor de manier van communiceren. Nu wil hij de verenigingen in 2026 compenseren door ze hetzelfde bedrag te geven als zij in 2025 verdienen met het ophalen van oud papier.
Voorzitter Wendy van den Berk van Rksv CITO reageert tevreden op de brief. "Dit is wat we aan de gemeente gevraagd hebben."
Ook komt er binnenkort een bijeenkomst voor de verenigingen om samen met de gemeente te bespreken hoe er vanaf 2027 op een andere manier inkomsten kunnen worden verworven. "Dat zal voor elke vereniging iets anders zijn", zegt Van den Berk.