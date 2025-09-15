Compensatie moet klap van weggevallen papieropbrengst verzachten

De verenigingen in de gemeente Oss krijgen volgend jaar geld van de gemeente, omdat ze inkomsten mislopen doordat ze geen oud papier meer mogen ophalen. Dat laat wethouder Dolf Warris maandag weten in een brief aan de verenigingen.

Verenigingen in de gemeente Oss helpen nu nog mee met het inzamelen van oud papier. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een vergoeding die veelal wordt gebaseerd op de hoeveelheid die is ingezameld. Maar vanaf 1 januari moeten ze daarmee stoppen. Het zou volgens de gemeente te moeilijk zijn om chauffeurs te vinden in de avonduren en in het weekend. Bovendien zijn de veiligheidseisen verscherpt, waardoor de verantwoordelijkheid richting de vrijwilligers van de verenigingen te groot zou worden. De gemeente is daarom van plan het ophalen van oud papier volledig door een professioneel bedrijf te laten doen.

Het besluit viel slecht bij de verenigingen in de gemeente Oss. Voor veel van hen is het ophalen van oud papier een belangrijke inkomstenbron. "We hebben altijd alles keurig gedaan. En dan krijg je van de ene op de andere dag een mailtje dat het stopt. Zo ga je toch niet met verenigingen om?", zei Giel van der Leest van voetbalclub Rksv CITO eerder tegen Omroep Brabant.

"Dit is wat we gevraagd hebben."