Supporters krijgen vergoeding na slechte uitwedstrijd: 'Waarderen de steun'

De spelers van Helmond Sport compenseren de supporters die zaterdag mee waren naar de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De Brabanders verloren met 2-1 en staan met 4 punten op de zestiende plaats in de eerste divisie.

"Onze club betreurt het vertoonde spel en de nederlaag tegen VVV-Venlo", meldt Helmond Sport. "Als gebaar richting de supporters die de ploeg in het uitvak hebben gesteund, nemen de spelers zelf deze compensatie voor hun rekening."

"We waarderen de onvoorwaardelijke steun van onze supporters enorm. Juist op moeilijke momenten blijven zij achter ons staan, en dat verdient respect. Met dit gebaar willen we onze waardering laten zien en erkennen dat het vertoonde spel niet goed genoeg was."

Iedere supporter van Helmond Sport die in Venlo was, krijgt een tegoed. "Het tegoed wordt verrekend bij de volgende busreis én het ticket. Dit geldt voor de uitwedstrijd bij TOP Oss of De Graafschap, afhankelijk van de keuze van de supporter", zo meldt Helmond Sport.