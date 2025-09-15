Navigatie overslaan

Fietser (32) overlijdt bij aanrijding met auto

Vandaag om 21:11 • Aangepast vandaag om 21:26
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Een 32-jarige fietser uit Geldrop is maandagavond overleden bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Gijzenrooiseweg en Schaarland in Geldrop. De hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren. De man is ter plaatse overleden.
Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De drie mensen die in de auto zaten zijn mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

