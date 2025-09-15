Advertentie
112-nieuws: Auto volledig in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:47
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:47
Auto volledig in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting
Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan de Gestelseweg in Den Bosch. Toen de brandweer op het vuur afkwam, stond de Audi van binnen al volledig in brand. De politie houdt rekening met brandstichting.
