LIVEBLOG

112-nieuws: Auto volledig in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:47
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:47

Auto volledig in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting

Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan de Gestelseweg in Den Bosch. Toen de brandweer op het vuur afkwam, stond de Audi van binnen al volledig in brand. De politie houdt rekening met brandstichting.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

