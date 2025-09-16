Vier arrestaties na invallen bij politieonderzoek naar drugsbende

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagochtend vroeg invallen gedaan bij meerdere huizen en bedrijven in Eindhoven. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden in een groot politieonderzoek naar verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Gemaskerde agenten doorzoeken de huizen en bedrijven.

De aanleiding voor het onderzoek waren ontsleutelde cryptoberichten, meldt de politie dinsdag. Al snel bleek dat meerdere verdachten een netwerk hadden opgebouwd rondom de handel in verdovende middelen.

In het onderzoek zijn dinsdagochtend invallen gedaan in twee huizen en vijf bedrijven in Eindhoven. Agenten vielen om zes uur in de ochtend een huis aan de Huizingalaan binnen. De gemaskerde agenten van het arrestatieteam riepen 'politie' en stormden het huis binnen.

Auto's in beslag

Op hetzelfde moment viel de politie ook binnen bij het huis aan de Dahlialaan. De voordeur werd geforceerd om binnen te komen. Bij beide huizen zijn auto's in beslag genomen.

Bij drie bedrijven aan de Kruisstraat zijn ook invallen gedaan. Het gaat om een viswinkel, een beautysalon en een horecazaak. Bij een schoonheidssalon en een horecagelegenheid ergens anders in Eindhoven zijn ook invallen gedaan.

Aanhoudingen

In totaal zijn er vier verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 25 en 30 jaar oud uit Eindhoven, een 58-jarige vrouw uit Eindhoven en een 59-jarige man uit Helmond.

Bij de huizen en bedrijven zijn veel agenten en forensisch specialisten op de been. De huizen en bedrijven worden doorzocht door agenten. In de Dahlialaan werd ook een auto doorzocht. Er wordt onder meer gezocht naar verdovende middelen, contant geld, administratie en gegevensdragers.

Bredere aanpak

Het politieonderzoek staat niet op zichzelf. De politie wil het gebied rondom de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven versterken. Op de Woenselse Markt en Kruisstraat is namelijk al langer sprake van criminaliteit, overlast en openbare ordeverstoringen. In project Aurora werken onder meer de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst daarom samen om deze hardnekkige ondermijning aan te pakken.

In eerder ondermijningsonderzoek binnen dit project waren er op 5 februari van dit jaar vier arrestaties. Een grote controle op 28 augustus van dit jaar is ook een onderdeel van de aanpak.