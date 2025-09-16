Verlies zoontje en strikte verlofregels nekken Laura's politieke ambities

Ze belandde van de hemel in de hel. Statenlid Laura van Hazendonk (30) beviel eind vorig jaar van zoontje Ties. Het kindje overleed na 18 dagen aan een streptokokkeninfectie. Nu is ze opnieuw zwanger en dient ze haar ontslag in als statenlid, omdat als de baby straks wordt geboren, ze te weinig verlofdagen heeft. "Ik voel me hiertoe gedwongen door de rechtlijnige verlofregels in de politiek."

In een 'normale' baan krijgt iedere zwangere vrouw 16 weken zwangerschapsverlof. Mocht er iets naars gebeuren zoals bij Laura, dan kan een werknemer 2 jaar ziekteverlof krijgen. Voor politici geldt dat niet. Zij mogen tijdens een zittingstermijn 3 keer 16 weken, in totaal 48 weken, niet actief zijn. Laura heeft de eerste periode van 16 weken gebruikt aan de zwangerschap, geboorte en zorg voor Ties. Die andere twee perioden gingen op aan rouw om haar baby. Ze meldde zich die weken ziek omdat het overlijden van Ties slopend en energievretend was. Slopend

Voor Laura, die nu opnieuw zwanger is, betekent dit dat ze geen verlofdagen meer heeft. "Ik twijfelde al of ik weer helemaal volle bak aan de slag kon. Nu ik ook nog zwanger ben, is het helemaal duidelijk. Dat is niet te doen. Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden, hoe jammer ik dit ook vind."