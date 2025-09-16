Nieuwe commandokazerne moet groen, modern en ‘goede buur’ worden
De wens van de commando's is een moderne, toekomstbestendige kazerne. Ze hebben qua locatie hun oog laten vallen op een plek in het buitengebied van Nispen. Inmiddels is deze plek aangewezen als voorkeurslocatie. Volgens Defensie zijn de huidige kazernes in Roosendaal en Rucphen verouderd, niet duurzaam en te klein. Ze bieden te weinig ruimte voor de taken en het personeel van de special forces van de landmacht. Ook sluiten ze niet aan bij de wens om alle voorzieningen op één plek onder te brengen.
Ontwerpschetsen van de nieuwe kazerne zijn er nog niet. Wel geeft de zogeheten vlekkenplankaart in grote lijnen weer hoe Defensie het terrein wil inrichten. Naast gebouwen voor legering (verblijven van commando's), kantoren en leslokalen is er ruimte voor een bedrijfsrestaurant en een medisch centrum. Buiten komen sportvoorzieningen zoals een klimtoren, een hindernisbaan en sportvelden.
Groene buffer
Verder is het de bedoeling dat de nieuwe kazerne beschikt over een eigen schietbaan, opslagruimtes - waaronder een munitiebunker - en een ruimte om te oefenen met kleine drones. Volgens Defensie zal de bebouwing vanaf de openbare weg door een groene buffer ‘zoveel mogelijk uit het zicht worden gehouden’. Voor de bereikbaarheid van de kazerne moet een nieuwe rotonde worden aangelegd op de doorgaande weg tussen Roosendaal en Essen in België.
Wat betreft de geluidsoverlast laat Defensie weten dat het elitekorps de meeste oefeningen, 85 procent, buiten de kazerne houdt, zoals op de Rucphense Heide. Trainingen binnen de kazerne die mogelijk overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden of het vee in de wei, worden van tevoren aangekondigd. “We blijven continu zoeken naar mogelijkheden om het geluid beperkt te houden. Maar helemaal voorkomen gaat ons niet lukken”, zegt de defensiewoordvoerder.
Op het terrein waar de nieuwe kazerne gepland is, zitten vier agrarische bedrijven. Wanneer de plannen definitief worden, zullen deze ondernemers hun bedrijf op termijn moeten opgeven. Defensie is in gesprek met de betrokken boeren om tot 'passende afspraken' te komen. De onderhandelingen hierover lopen nog.
Definitief besluit
Eind 2026 wordt de definitieve beslissing over bouw van de nieuwe kazerne genomen. Defensie wil ‘uitdrukkelijk’ omwonenden betrekken bij de invulling van het ontwerp. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe kazerne in 2036 opgeleverd en in 2037 in gebruik genomen. Dinsdagavond houdt Defensie een tweede informatieavond voor belangstellenden over de voortgang van de plannen.