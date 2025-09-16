Nieuwe commandokazerne moet groen, modern en ‘goede buur’ worden

Geen ‘lelijke hoge hekken’ in het zicht, veel natuur en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Het wordt steeds duidelijker wat het ministerie van Defensie met de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) voor ogen heeft. Dat blijkt uit een plattegrondschets die dinsdag door Defensie is bekendgemaakt. “We willen er alles aan doen om een goede buur te zijn”, zegt een woordvoerder namens Defensie.

De wens van de commando's is een moderne, toekomstbestendige kazerne. Ze hebben qua locatie hun oog laten vallen op een plek in het buitengebied van Nispen. Inmiddels is deze plek aangewezen als voorkeurslocatie. Volgens Defensie zijn de huidige kazernes in Roosendaal en Rucphen verouderd, niet duurzaam en te klein. Ze bieden te weinig ruimte voor de taken en het personeel van de special forces van de landmacht. Ook sluiten ze niet aan bij de wens om alle voorzieningen op één plek onder te brengen. Ontwerpschetsen van de nieuwe kazerne zijn er nog niet. Wel geeft de zogeheten vlekkenplankaart in grote lijnen weer hoe Defensie het terrein wil inrichten. Naast gebouwen voor legering (verblijven van commando's), kantoren en leslokalen is er ruimte voor een bedrijfsrestaurant en een medisch centrum. Buiten komen sportvoorzieningen zoals een klimtoren, een hindernisbaan en sportvelden.

Groene buffer

Verder is het de bedoeling dat de nieuwe kazerne beschikt over een eigen schietbaan, opslagruimtes - waaronder een munitiebunker - en een ruimte om te oefenen met kleine drones. Volgens Defensie zal de bebouwing vanaf de openbare weg door een groene buffer ‘zoveel mogelijk uit het zicht worden gehouden’. Voor de bereikbaarheid van de kazerne moet een nieuwe rotonde worden aangelegd op de doorgaande weg tussen Roosendaal en Essen in België.

De 'vlekkenplankaart' met een mogelijke inrichting van de beoogde locatie (bron: ministerie van Defensie).