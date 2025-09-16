Vermist meisje (15) voor het laatst in Uden gezien

De 15-jarige Wiam uit Leidschendam wordt vermist. Dat heeft de politie dinsdag laten weten. Het meisje is vrijdag voor het laatst in Uden gezien

Ze is voor het laatst gezien op de Fruitgaard in Uden, meldt Omroep West. De politie heeft geen idee welke kant het meisje daarop is gegaan. Daarom zijn er 'grote zorgen'.

Volgens de politie is Wiam ongeveer 1,60 meter lang. Ze heeft een slank postuur en halflang donker haar. Op het moment van haar vermissing droeg het meisje een zwart trainingspak en zwarte schoenen.