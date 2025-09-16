Navigatie overslaan

Vermist meisje (15) voor het laatst in Uden gezien

Vandaag om 17:59 • Aangepast vandaag om 19:52
Wiam uit Leidschendam wordt sinds vrijdag vermist (foto: Politie)
De 15-jarige Wiam uit Leidschendam wordt vermist. Dat heeft de politie dinsdag laten weten. Het meisje is vrijdag voor het laatst in Uden gezien
Ze is voor het laatst gezien op de Fruitgaard in Uden, meldt Omroep West. De politie heeft geen idee welke kant het meisje daarop is gegaan. Daarom zijn er 'grote zorgen'.

Volgens de politie is Wiam ongeveer 1,60 meter lang. Ze heeft een slank postuur en halflang donker haar. Op het moment van haar vermissing droeg het meisje een zwart trainingspak en zwarte schoenen.

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

