Zorgen over geluids- en verkeersoverlast bij nieuwe commandokazerne

In Nispen leven nog veel vragen over de gevolgen en uitwerking van de bouw van een nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT). Defensie wil het nieuwe onderkomen van het elitekorps op termijn in het buitengebied van het dorp bouwen. In een plattegrondschets die dinsdagavond werd gepresenteerd, laat Defensie zien hoe ze het terrein in grote lijnen wil inrichten.

“De paniek over de mogelijke komst van de kazerne is inmiddels al weer een tijdje achter de rug. We blijven de plannen kritisch, maar met een positieve grondhouding volgen”, zegt Dimitri van Brecht van het bewonersplatform. In Nispen leven vooral zorgen over de mogelijke verkeerstoename en geluidsoverlast van de kazerne.

"Hoe zijn straks de aanvliegroutes in verband met het vee in de omliggende weilanden?”

“Hoe zit het bijvoorbeeld met het aantal keren dat er helikopters landen op het terrein. Nu is dit aantal beperkt tot twaalf keer per jaar, maar wie garandeert dat dit met de huidige situatie in de wereld over tien jaar nog zo is? En hoe zijn straks de aanvliegroutes in verband met het vee in de omliggende weilanden?”, vult raadslid en dorpsgenoot Marco Schillemans aan.

Defensie wil meedenken met het verzoek van het raadslid om te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor verkeer in de dorpskern van Nispen. “Er is nu vooral gekeken naar het verkeer in de directe omgeving van de kazerne. Het is ook best denkbaar dat militair verkeer naar bijvoorbeeld Bergen op Zoom de kortste route gaat nemen dwars door het dorp.”

"Commando’s met een goed betaalde baan wonen mogelijk graag in de buurt van de kazerne."

Volgens Dimitri van Brecht leven er in Nispen ook veel vragen over geluidsoverlast. “Er komt weliswaar een speciale schietbunker en er wordt gezegd dat er veel binnen zal worden geoefend. Maar er zijn ook buiten faciliteiten waar getraind gaat worden. We willen graag weten of de omgeving hier last van krijgt.” Verder vraagt men zich af wat de komst van de militairen gaat betekenen voor het woningaanbod in het dorp. Marco Schillemans: “Er is nu al een tekort aan huizen voor starters. Commando’s met een goed betaalde baan wonen mogelijk graag in de buurt van de kazerne. Dat heeft uiteraard consequenties voor woningzoekenden uit het dorp.”

De 'vlekkenplankaart' met een mogelijke inrichting van de beoogde locatie (bron: ministerie van Defensie).