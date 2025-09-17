Zorgen over geluids- en verkeersoverlast bij nieuwe commandokazerne
“De paniek over de mogelijke komst van de kazerne is inmiddels al weer een tijdje achter de rug. We blijven de plannen kritisch, maar met een positieve grondhouding volgen”, zegt Dimitri van Brecht van het bewonersplatform. In Nispen leven vooral zorgen over de mogelijke verkeerstoename en geluidsoverlast van de kazerne.
"Hoe zijn straks de aanvliegroutes in verband met het vee in de omliggende weilanden?”
“Hoe zit het bijvoorbeeld met het aantal keren dat er helikopters landen op het terrein. Nu is dit aantal beperkt tot twaalf keer per jaar, maar wie garandeert dat dit met de huidige situatie in de wereld over tien jaar nog zo is? En hoe zijn straks de aanvliegroutes in verband met het vee in de omliggende weilanden?”, vult raadslid en dorpsgenoot Marco Schillemans aan.
Defensie wil meedenken met het verzoek van het raadslid om te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor verkeer in de dorpskern van Nispen. “Er is nu vooral gekeken naar het verkeer in de directe omgeving van de kazerne. Het is ook best denkbaar dat militair verkeer naar bijvoorbeeld Bergen op Zoom de kortste route gaat nemen dwars door het dorp.”
"Commando’s met een goed betaalde baan wonen mogelijk graag in de buurt van de kazerne."
Volgens Dimitri van Brecht leven er in Nispen ook veel vragen over geluidsoverlast. “Er komt weliswaar een speciale schietbunker en er wordt gezegd dat er veel binnen zal worden geoefend. Maar er zijn ook buiten faciliteiten waar getraind gaat worden. We willen graag weten of de omgeving hier last van krijgt.”
Verder vraagt men zich af wat de komst van de militairen gaat betekenen voor het woningaanbod in het dorp. Marco Schillemans: “Er is nu al een tekort aan huizen voor starters. Commando’s met een goed betaalde baan wonen mogelijk graag in de buurt van de kazerne. Dat heeft uiteraard consequenties voor woningzoekenden uit het dorp.”
Schillemans benadrukt het belang om inwoners te blijven betrekken bij de besluitvorming. “Ook al is er een tijdlang geen ontwikkeling, meld dit dan ook op regelmatige basis. Wanneer het te lang stil blijft, gaan mensen zich zorgen maken. Ze willen hier graag weten waar ze aan toe zijn.”
Besluit
Voor het ministerie van Defensie zijn de meeste vragen nog te voorbarig om nu al te beantwoorden. De komende zes weken kan iedereen een zienswijze op de plannen indienen. In 2026 wordt de uiteindelijke beslissing over bouw van de nieuwe kazerne genomen. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe kazerne in 2036 opgeleverd en in 2037 in gebruik genomen.