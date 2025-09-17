Van blikseminslag tot bruiloft, Heilige Eik strijdt voor Boom van het Jaar

De Heilige Eik in Den Hout heeft al van alles meegemaakt: van blikseminslag tot talloze bruidsparen die voor zijn stam poseren. Maar wat de oudste eikenboom van Nederland nog niet heeft, is de titel Boom van het Jaar. En namens Brabant dingt hij nu wel mee naar die titel.

Wilco Zonneveld & Jan Peels Geschreven door

Wie Den Hout binnenrijdt, kan niet om de Heilige Eik heen: de metershoge boom die van binnen hol is. De boom wordt een kleine 800 jaar oud geschat en is voor inwoners van het dorp gezichtsbepalend. “Wonder boven wonder blijft hij behouden. Het is een eik die onze bescherming verdient”, zegt Anita Razenberg, die vanuit haar huis op de boom uitkijkt. Koos van Arendonk keek als klein jongetje al naar de Heilige Eik. “Iedereen in Den Hout komt kent de boom. Den Hout kan niet zonder hem.” Jimmy Wolff gaf de boom op voor de verkiezing Boom van het Jaar die gehouden wordt door SBNL Natuurfonds. “Het bijzondere is dat hij van binnen hol is. Toch blijft-ie doorleven”, aldus Wolff die tegenover de oude boom woont en dagelijks ziet wat de zomereik losmaakt bij mensen. “Mensen stoppen om foto’s te maken. Sommigen gaan zelfs in de holle ruimte staan, want dan zou er iets met je gebeuren.”

De boom heet niet voor niets de Heilige Eik. Volgens boswachter Sips komt dat omdat het geloof en de boom onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “In de tijd van de Romeinen was de plek waar de Heilige Eik staat al belangrijk. Daar werd recht gesproken en kwamen mensen samen.” De zomereik, die op de kruising van de Vrachelsestraat en Achterstraat te vinden is, werd waarschijnlijk rond 1250 geplant. Er gaan verschillende mythes rond over de Heilige Eik. “De bliksem is ooit ingeslagen en er is weleens een stuk van de boom afgebroken”, zegt de boswachter. Wolff kent nog een ander verhaal dat de ronde doet. “Er zou een kluizenaar in geleefd hebben die er paling in gerookt heeft. Daarom is de boom van binnen zwart.”

De Heilige Eik in vroegere tijden (foto: Erfgoedstichting Den Hout).

De dorpsbewoners zijn trots op hun beeldbepalende boom en verbazen zich dat hij er nog altijd staat. “Ondanks het droge jaar houdt die zich goed”, zegt Wolff. De boom staat op dit moment nog volop in blad. “Een eik probeert zichzelf levend te houden door stukken af te stoten. Maar deze staat goed stevig”, legt boswachter Sips uit. Samen met elf andere bomen in ons land is de Heilige Eik van Den Hout genomineerd voor Boom van het Jaar. Elke provincie heeft één inzending. Stemmen kan tot 7 oktober via deze website . Op 14 oktober weten we of ‘onze’ Brabantse boom zich Boom van het Jaar mag noemen. In 2023 won de Marialinde in Oisterwijk de verkiezing.