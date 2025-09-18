Omwonenden willen aangifte tegen Sabic: 'PFAS-lozingen al jaren bekend'
Het bedrijf Sabic gebruikt de chemische stof PFBS bij de productie van kunststoffen. Die stof is onderdeel van PFAS en kan schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen.
Pieter Kwaadgras, woordvoerder van de wijkcommissie Noordgeest, is de uitstoot van het bedrijf meer dan zat. “We hebben het voornemen om aangifte te doen, omdat ze PFAS lozen zonder dat ze daar een vergunning voor hebben", zegt hij.
De plastic fabrikant zegt dat ze in 2019 ontdekte dat in het afvalwater wat ze loost ook PFAS zit. Maar pas drie jaar later werd dit aan de verschillende overheidsinstanties gemeld. De provincie Noord-Brabant is daar boos over. Volgens de provincie had het bedrijf al veel eerder kunnen weten dat Sabic een PFAS-stof loosde.
Kwaadgras is het eens met de provincie. “Sabic loost al veel langer een PFAS-stof in de Westerschelde. Ze hebben zich gewoon niet aan de vergunningsvoorwaarde gehouden. Daarin staat dat het bedrijf verplicht is alle stoffen die worden uitgestoten te registreren. Als sinds de jaren negentig werkte Sabic met PFAS. Je hoeft geen deskundige te zijn om te weten dat dat dan ook in het afvalwater komt.”
Wat is PFBS?
PFBS behoort tot de zogenoemde PFAS: een groep chemische stoffen. De stoffen kunnen nauwelijks of niet afbreken in de natuur en worden daardoor ook wel ‘forever chemicals’ worden genoemd. Ze hopen zich op in mens en milieu en worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s, zoals verstoring van hormonen en problemen met de vruchtbaarheid.
De lozing van het afvalwater zorgt niet alleen in Bergen op Zoom voor onrust. Ook in Zeeland maken omwonenden zich zorgen. Het vervuilde afvalwater wordt via een kilometerslange pijpleiding naar de Westerschelde gepompt en komt bij het Zeeuwse dorpje Waarde in de rivier. Egbert Lobée van de Stichting Gezond Water windt zich erover op. "Via zogenoemde zeespray waaien druppeltjes over de dijk bij mij in de achtertuin", zegt hij. "Onderzoek heeft aangetoond dat ik teveel PFAS in mijn bloed heb." De Stichting sluit zich daarom aan bij een aangifte tegen Sabic.
Ook de provincie Noord-Brabant wil de lozing van PFAS terugdringen. In het verleden zou Sabic ongeveer vijftig kilo per jaar in de Westerschelde lozen. De provincie wil in de vergunning vastleggen dat het niet meer dan 2,75 kilo mag zijn. Sabic is het daar niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Die zaak start op 23 september, maar de rechter heeft al wel in een tussenuitspraak bepaald dat er dit jaar maar vier kilo mag worden geloosd.
Vanwege de lopende rechtszaak wil Sabic niet op vragen van Omroep Brabant reageren. Eerder zei de kunststof-fabrikant tegen tegen ZuidWest TV dat het de uitstoot sinds 2021 sterk heeft teruggedrongen en het benadrukt dat er in het verleden geen duidelijke regels of meetmethodes voor PFBS bestonden.