Omwonenden willen aangifte tegen Sabic: 'PFAS-lozingen al jaren bekend'

Omwonenden van chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom willen aangifte doen tegen het bedrijf. Sabic zou al jaren illegaal PFAS lozen in de Westerschelde. De wijkcommissie Noordgeest wil dat dat dat stopt.

Het bedrijf Sabic gebruikt de chemische stof PFBS bij de productie van kunststoffen. Die stof is onderdeel van PFAS en kan schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Pieter Kwaadgras, woordvoerder van de wijkcommissie Noordgeest, is de uitstoot van het bedrijf meer dan zat. “We hebben het voornemen om aangifte te doen, omdat ze PFAS lozen zonder dat ze daar een vergunning voor hebben", zegt hij.

De plastic fabrikant zegt dat ze in 2019 ontdekte dat in het afvalwater wat ze loost ook PFAS zit. Maar pas drie jaar later werd dit aan de verschillende overheidsinstanties gemeld. De provincie Noord-Brabant is daar boos over. Volgens de provincie had het bedrijf al veel eerder kunnen weten dat Sabic een PFAS-stof loosde.

Kwaadgras is het eens met de provincie. “Sabic loost al veel langer een PFAS-stof in de Westerschelde. Ze hebben zich gewoon niet aan de vergunningsvoorwaarde gehouden. Daarin staat dat het bedrijf verplicht is alle stoffen die worden uitgestoten te registreren. Als sinds de jaren negentig werkte Sabic met PFAS. Je hoeft geen deskundige te zijn om te weten dat dat dan ook in het afvalwater komt.”