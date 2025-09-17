Grenshuis zorgt voor verdriet, Dré kan niet blijven waar hij geboren is
Dit is het verhaal van de 62-jarige Dré Mathijssen die in een wereldberoemd huis woont. Achter zijn voordeur gaat een triest verhaal schuil.
Belasting
Dré ontbijt elke ochtend in Vlaanderen, zijn vriendin Miep in Nederland. Douchen doen ze nog net in België. En tuinieren doen ze in het Nederlandse zonnetje. Dwars door het geboortehuis van Dré loopt de Belgisch-Nederlandse grens.
Op zich niks unieks in Baarle-Nassau, maar omdat de grens dwars door de voordeur loopt is het een ander verhaal. Het huis is deels Vlaams en deels Nederlands. En dus heeft het twee huisnummers, moet er twee keer belasting worden betaald en is de verkoop van het huis niet 1,2,3 geregeld.
“De grens loopt door de voordeur, zo door de woonkamer naar het midden van het raam in de keuken”, wijst Dré aan terwijl hij door zijn huis loopt. “Ik zit meestal aan de Belgische kant, dat is de leukste kant.” Dré is namelijk ook een echte Belg. “Mijn moeder heeft gezorgd dat ze in dit huis op Vlaams grondgebied is bevallen. Ze wilde Belgische kinderen.”
Ruim 62 jaar geleden is Dré geboren in de grenswoning. Nooit ging hij daar weg, maar nu zijn moeder vorig jaar is overleden moet Dré noodgedwongen het huis verkopen. “Ik kan het niet opgebracht krijgen”, zegt hij met veel emotie. “Er zijn vier erfgenamen en ik kan het gewoon niet betalen.” En dat doet de 62-jarige grensbewoner heel veel pijn en verdriet.
Verkoop is lastig
“Het Belgisch-Nederlands is nu een probleem. De verkoop van het Belgische deel van het huis en de grond moet via een Belgische notaris worden geregeld en het Nederlandse deel via een Nederlandse notaris”, vertelt Dré. En de overdrachtsbelasting moet dus ook in twee landen worden afgetikt. “Maar je kunt maar in één land lenen, voor alleen het deel in dat land. Het andere deel moet dus uit eigen zak worden betaald.”
Dré en zijn vriendin Miep hopen dat het 400 jaar oude huis terug naar de oorspronkelijke staat van voor 1900 gaat. “Hopelijk wil iemand er een herberg van maken. Vroeger was het Herberg De Zwaan. Het zou leuk zijn als het zoiets weer zou worden.”
Volgens Dré heeft het veel potentie. “Er komen dagelijks honderden mensen aan de deur om naar de bijzondere grens te kijken.” Er zijn zelfs mensen die aanbellen om te kijken of de grens ook daadwerkelijk door het huis loopt, maar Dré laat niemand binnen.
Verschillende makelaars kijken nu hoe het huis het beste in de verkoop kan. Wat de prijs gaat worden, weet Dré nog niet. Zelf is hij nu op zoek naar een sociale huurwoning in België, maar ook dat is niet makkelijk te regelen.
TikTok
Op TikTok gaat de grenswoning viral. Wereldwijd hebben 4,5 miljoen mensen een filmpje over het bijzondere huis bekeken en die wereldwijde gemeenschap snapt er niks van. Dré beantwoordt de meest voorkomende vragen:
- Als je een misdaad pleegt in het Nederlandse deel en je steekt in je huis de grens over, kun je dan nog gearresteerd worden? Die wetten zijn al lang veranderd, ze pakken je gewoon.
- Welk adres geef je op? Als ik in Nederland bestel, dan het Nederlandse adres en andersom. Dat is een voordeel.
- Heb je een paspoort nodig als je de grens in het huis oversteekt? Nee, natuurlijk niet.
- In welk land douche je? Uhmm… Dat is net België.
- Moet je twee keer belasting betalen? We moeten de grondlasten en de woning apart in beide landen betalen.