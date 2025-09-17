Grenshuis zorgt voor verdriet, Dré kan niet blijven waar hij geboren is

Twee huisnummers hangen er naast de voordeur van Dré Mathijssen. Nummer twee voor het Belgische adres (Baarle-Hertog) en nummer 19 voor het Nederlandse adres (Baarle-Nassau). Één huis, twee adressen, twee landen. Dat betekent dat er ook twee keer belasting betaald moet worden. En nu Dré het huis noodgedwongen moet verkopen, loopt hij tegen problemen aan. Banken doen moeilijk en je hebt in beide landen een notaris nodig voor de overdracht.

Dit is het verhaal van de 62-jarige Dré Mathijssen die in een wereldberoemd huis woont. Achter zijn voordeur gaat een triest verhaal schuil.

Twee huisnummers, één huis (foto: Noël van Hooft).

Belasting

Dré ontbijt elke ochtend in Vlaanderen, zijn vriendin Miep in Nederland. Douchen doen ze nog net in België. En tuinieren doen ze in het Nederlandse zonnetje. Dwars door het geboortehuis van Dré loopt de Belgisch-Nederlandse grens. Op zich niks unieks in Baarle-Nassau, maar omdat de grens dwars door de voordeur loopt is het een ander verhaal. Het huis is deels Vlaams en deels Nederlands. En dus heeft het twee huisnummers, moet er twee keer belasting worden betaald en is de verkoop van het huis niet 1,2,3 geregeld.

Het Vlaams-Nederlandse huis (foto: Noël van Hooft).

“De grens loopt door de voordeur, zo door de woonkamer naar het midden van het raam in de keuken”, wijst Dré aan terwijl hij door zijn huis loopt. “Ik zit meestal aan de Belgische kant, dat is de leukste kant.” Dré is namelijk ook een echte Belg. “Mijn moeder heeft gezorgd dat ze in dit huis op Vlaams grondgebied is bevallen. Ze wilde Belgische kinderen.” Ruim 62 jaar geleden is Dré geboren in de grenswoning. Nooit ging hij daar weg, maar nu zijn moeder vorig jaar is overleden moet Dré noodgedwongen het huis verkopen. “Ik kan het niet opgebracht krijgen”, zegt hij met veel emotie. “Er zijn vier erfgenamen en ik kan het gewoon niet betalen.” En dat doet de 62-jarige grensbewoner heel veel pijn en verdriet. Verkoop is lastig

“Het Belgisch-Nederlands is nu een probleem. De verkoop van het Belgische deel van het huis en de grond moet via een Belgische notaris worden geregeld en het Nederlandse deel via een Nederlandse notaris”, vertelt Dré. En de overdrachtsbelasting moet dus ook in twee landen worden afgetikt. “Maar je kunt maar in één land lenen, voor alleen het deel in dat land. Het andere deel moet dus uit eigen zak worden betaald.”

Miep van der Jockheijd en Dré Mathijssen (foto: Noël van Hooft).

Dré en zijn vriendin Miep hopen dat het 400 jaar oude huis terug naar de oorspronkelijke staat van voor 1900 gaat. “Hopelijk wil iemand er een herberg van maken. Vroeger was het Herberg De Zwaan. Het zou leuk zijn als het zoiets weer zou worden.” Volgens Dré heeft het veel potentie. “Er komen dagelijks honderden mensen aan de deur om naar de bijzondere grens te kijken.” Er zijn zelfs mensen die aanbellen om te kijken of de grens ook daadwerkelijk door het huis loopt, maar Dré laat niemand binnen. Verschillende makelaars kijken nu hoe het huis het beste in de verkoop kan. Wat de prijs gaat worden, weet Dré nog niet. Zelf is hij nu op zoek naar een sociale huurwoning in België, maar ook dat is niet makkelijk te regelen.