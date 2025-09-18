Sigarettendeal loopt uit de hand, auto botst tegen laadpaal en gevel

Twee mannen uit de omgeving van Bergen op Zoom zijn woensdagavond met hun auto tegen een laadpaal en tegen de gevel van een pand gereden in Boxtel. De botsing aan de Parkweg volgde nadat het duo probeerde weg te komen zonder te betalen bij de aankoop van sigaretten.

Het tweetal verklaarde tegenover een aanwezige persfotograaf dat ze naar Boxtel waren gekomen om goedkope sigaretten te kopen. Maar een ontmoeting met de verkopende partij liep uit de hand. Waar zijzelf bij een eerdere deal geld waren verloren, omdat de verkopers ervandoor gingen met hun geld, probeerden zij nu zelf ervandoor te gaan met de sigaretten zonder te betalen.

De verkopers van de sigaretten pikten dat niet en kwamen achter het duo aan. De bestuurder verloor daarbij rond half elf de macht over het stuur en kwam met zijn auto tegen de gevel en de paal tot stilstand. De twee inzittenden bleven ongedeerd, de auto raakte total loss.

Dure taxi

Na de klap zouden de mannen door de andere partij met een honkbalknuppel zijn bedreigd. De politie werd ingeschakeld en nam de knuppel in beslag. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Omdat niet duidelijk was of de laadpaal nog onder spanning stond, moest ook de brandweer er aan te pas komen. Ook een storingsmonteur kwam ter plaatse. Pas nadat bleek dat er geen gevaar meer was, kon de auto worden afgevoerd. Het is onduidelijk of het pand, van Zorggroep Elde Maasduinen, schade heeft opgelopen.

Het duo zei ter plaatse dat ze hun lesje hadden geleerd. Zonder auto, zonder sigaretten en met een duurbetaalde taxi van 240 euro togen ze richting Bergen op Zoom.