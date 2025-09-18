Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg

Een 19-jarige man uit Tilburg is woensdagavond staande gehouden op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel omdat hij 157 kilometer per uur reed. Op de Midden-Brabantweg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De man moest zijn rijbewijs inleveren, meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.

De jongeman had zijn rijbewijs nog maar zo'n twee maanden en is het waarschijnlijk de komende twee maanden kwijt, aldus de verkeerspolitie. De bestuurder moet zich bij de verkeersofficier verantwoorden en moet ook een cursus over gedrag in het verkeer volgen.