Boodschappen bij Jumbo in België al jaren goedkoper: ACM start onderzoek

Er komt een onderzoek naar de prijzen van dagelijkse boodschappen in de Nederlandse supermarkten. De Autoriteit Consument& Markt (ACM) heeft namelijk signalen gekregen dat sommige boodschappen bij ons duurder zijn dan in bijvoorbeeld Duitsland en België. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt ook al drie jaar lang dat de huismerkproducten van Jumbo in België een stuk goedkoper zijn dan in Nederland.

Met het onderzoek wil de ACM inzicht krijgen in hoe prijzen van levensmiddelen bepaald worden en of er factoren zijn die leiden tot hogere prijzen. Zo kijken ze naar de winstmarges van leveranciers, denk aan Unilever en Coca Cola, en de winstmarges van supermarkten zelf. En de autoriteit doet onderzoek naar de verschillen tussen de prijzen in omliggende landen. Zelfde fabriek, hogere prijzen

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt al jarenlang dat huismerkproducten van Jumbo net over de grens in België een stuk goedkoper zijn dan bij ons in Nederland. In augustus van dit jaar betaalden kopers voor veertien huismerkproducten bij de Nederlandse Jumbo in totaal 29,28 euro, in België was dat 23,60 euro.

Jumbo huismerken in augustus 2025.