Boodschappen bij Jumbo in België al jaren goedkoper: ACM start onderzoek
Met het onderzoek wil de ACM inzicht krijgen in hoe prijzen van levensmiddelen bepaald worden en of er factoren zijn die leiden tot hogere prijzen. Zo kijken ze naar de winstmarges van leveranciers, denk aan Unilever en Coca Cola, en de winstmarges van supermarkten zelf. En de autoriteit doet onderzoek naar de verschillen tussen de prijzen in omliggende landen.
Zelfde fabriek, hogere prijzen
Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt al jarenlang dat huismerkproducten van Jumbo net over de grens in België een stuk goedkoper zijn dan bij ons in Nederland. In augustus van dit jaar betaalden kopers voor veertien huismerkproducten bij de Nederlandse Jumbo in totaal 29,28 euro, in België was dat 23,60 euro.
De boodschappen uit de steekproef van Omroep Brabant zijn in België dus bijna een kwart goedkoper. Supermarktdeskundige Paul Moers noemde eerder het prijsverschil opvallend. "Die huismerken zijn in België niet goedkoper of duurder om te maken en in te slaan." Sterker nog: ze uit dezelfde fabriek en hetzelfde distributiecentrum.
Maar volgens Moers hebben supermarktketens in België geen andere keuze: "Ze moeten de concurrentie volgen en de strijd om de markt daar is harder dan in Nederland."
Overtredingen
Het onderzoek van de ACM moet in kaart brengen of de levensmiddelensector wel goed werkt in Nederland. “Goed werkende markten zijn belangrijk voor zowel consumenten als bedrijven. Als leveranciers supermarkten belemmeren om goedkoper in te kopen of als er onvoldoende concurrentie is tussen supermarkten, leidt dit tot hogere prijzen.”
Mocht blijken dat er iets niet goed gaat bij supermarkten, dan kan de ACM aanbevelingen doen bij de wetgever om mogelijke problemen te verkleinen of op te lossen. “Mochten we overtredingen zien, dan kunnen we meteen handhavend optreden.”
Over een jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.