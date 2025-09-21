Na 116 jaar komt er aan dit mannenkoor een einde

"Het doet verschrikkelijk veel pijn maar onze gemiddelde leeftijd laat ons geen andere keuze." Na 116 jaar hebben de leden van het Oudenbosch’ Mannenkoor besloten om ermee te stoppen. Volgens voorzitter John van den Eijnden komt er daarmee een einde aan één van de oudste culturele verenigingen in de regio. Op 21 december klinkt het slotakkoord van de zangers tijdens hun allerlaatste kerstconcert.

Het mannenkoor uit Oudenbosch zag het ledenaantal de afgelopen jaren in rap tempo teruglopen. Van de vijftig koorleden vijf jaar geleden, is nog de helft over. "De gemiddelde leeftijd is nu 81 jaar en voor sommige leden worden de repetities en optredens gewoonweg te zwaar", legt de voorzitter uit. Volgens secretaris Hans de Jong is de neerwaartse spiraal niet meer terug te draaien. "We hebben van alles geprobeerd om er nieuwe zangers bij te krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld het repertoire aangepast met ook wat lichtere liederen. We hoopten daarmee jongere leden aan te trekken maar dat is niet gelukt." Het verdwijnen van het koor in Oudenbosch staat niet op zichzelf. Mannenkoren in heel Nederland kampen met dalende ledentallen. Volgens het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) is het aantal mannenkoren sinds 2007 met 38 procent gedaald. Het aantal zangers nam zelfs met 54 procent af.

John van den Eijnden verbaasd dit niet: “We zagen het eerder al gebeuren met mannenkoren in omliggende plaatsen zoals Roosendaal, Etten-Leur en Sint Willebord. Ik begrijp dat zelfs de beroemde Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar kampt met toenemende vergrijzing. Om nieuwe zangers te werven, hebben ze de strenge toelatingseisen wat aangepast.”

Het Oudenbosch' Mannenkoor stopt binnenkort (foto: Erik Peeters).

In tegenstelling tot de traditionele mannenkoren hebben andere zanggroepen zoals pop-, gospel en shantykoren niet te klagen over teruglopende ledenaantallen. Hoewel exacte cijfers ontbreken, is er volgens Koornetwerk Nederland sinds de coronaperiode zelfs weer sprake van een lichte stijging. Deze ontwikkeling is deels te danken aan nieuwe landelijke initiatieven die snel winnen aan populariteit. zoals laagdrempelige en inclusieve ‘Space Choirs’ en ‘Prestige Vocal Groups’ die zich richten op actuele pop- en rocknummers.

“Wij zijn nu eenmaal niet sexy”, stelt Hans de Jong vast. Hij vindt het ‘doodzonde maar verstandig’ dat zijn koor stopt. “Je merkt dat het steeds moeilijker wordt om de klankkleur vast te houden. We zingen vierstemmig en dat vergt veel concentratie. Ik heb liever dat mensen het jammer vinden dan dat ze zeggen dat het eigenlijk niet meer klinkt. Dat moment moeten we voor zijn.” Voor het afscheidsconcert doen de mannen nog een voorlaatste optreden op 19 oktober in de Hervormde Kerk in Oudenbosch. Het kerstconcert staat gepland in de Kapel van Saint Louis. Daarna verdwijnt het koor definitief in de geschiedenisboeken en komt er een einde aan een lange en rijke muzikale geschiedenis. Voorzitter John van den Eijnden heeft moeite om zijn emoties te verbergen: “Ik heb me er bij neergelegd, het is mooi geweest.”