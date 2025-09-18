Debat over giftige bestuurscultuur Roosendaal: wethouder blijft aan

De langslepende bestuurscrisis in Roosendaal is voorlopig bezworen. Wethouder Evelien van der Star kan door, nieuwe bestuurders moeten in de toekomst een inwerkprogramma doorlopen en ook aankomende raadsleden moeten voortaan goed worden begeleid. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de speciaal ingelaste raadsvergadering donderdagavond.

De gemeenteraad besprak het vernietigende rapport over de jarenlange giftige bestuurscultuur op het stadskantoor. Na het onderzoek richtten de pijlen zich de afgelopen tijd vooral op wethouder van der Star. De wethouder wordt mede verantwoordelijk gehouden voor pestgedrag richting haar collega wethouder Sanneke Vermeulen. Die voelde zich niet langer veilig en besloot daarom vorig jaar op te stappen. Wethouder van der Star reageerde emotioneel op de aantijgingen. "Het is nooit mijn intentie geweest. Naast bestuurder ben ik ook mens, partner, moeder en dochter. Het beeld dat in de media werd geschetst dat er sprake zou zijn geweest van pesten in het kader van een beperking wil ik nadrukkelijk uit de wereld hebben." "Het pestgedrag of een gevoel ervan, moet ik onder ogen zien. Ik wil zeker niet in de slachtofferrol kruipen, maar dit heeft grote impact op mijn omgeving." Volgens het onderzoeksrapport werden ook ambtenaren regelmatig slachtoffer van intimidatie of scheldpartijen door collegeleden. Wethouder Van der Star ging voor haar aandeel in de verziekte bestuurscultuur al eerder door het stof met excuses voor haar gedrag.

De extra gemeenteraadvergadering donderdagavond in Roosendaal (foto: Erik Peeters).

Nadat duidelijk werd dat een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring tegen haar geen kans zouden maken, werden deze door de indieners ingetrokken. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat de wethouder niet in haar eentje verantwoordelijk kan worden gehouden voor de situatie in het recente verleden. "We hebben allemaal een rol gespeeld in deze giftige cocktail. Ik ken wethouder van der Star als iemand die altijd het beste voor heeft met de gemeente. Altijd op de inhoud en nooit op de persoon. De wethouder heeft meer zelfreflectie in haar teen dan heel wat wethouders in het verleden in hun lijf hadden", zegt fractievoorzitter Alex Raggers van coalitiepartij VLP.

"Stop met deze afrekencultuur.”

Zijn collega-fractievoorzitter Christian Villée van GroenLinks is het met Raggers eens. "Wethouder Van der Star heeft inclusie op de kaart gezet. Voorbeelden daarvan zijn overal in de gemeente zichtbaar. In het rapport is ons uitdrukkelijk gevraagd om de uitkomst niet politiek te maken. Stop daarom met deze afrekencultuur." Toch vonden zowel Forum voor Democratie als Lijst De Regt dat wethouder Van der Star niet langer aan kon blijven. "Het gaat ons niet om de persoonlijke verhouding met de wethouder, maar pestgedrag is één van de ergste dingen die je als mens kan overkomen. Dat zijn persoonlijke drama’s. Als we dit oogluikend toestaan, waar ligt dan de grens? We kunnen pas verder wanneer we afscheid nemen van het verleden", zei fractievoorzitter Eric de Regt. Zijn collega Corrie van Leerzem van Forum voor Democratie is het met hem eens: "De wethouder had een actieve rol in dit giftige samenspel. Of ze dit bewust of onbewust deed, maakt geen verschil. De wethouder heeft te weinig zelfreflectie getoond. Ze heeft het vertrouwen in haar portefeuille inclusie geschaad en daarmee de geloofwaardigheid van college in zijn geheel."

“Ik realiseer me dat ik niet perfect ben. Ik ben wel bereid om te luisteren, te leren en te veranderen."