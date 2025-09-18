ADO-hooligans richten ravage aan in FC Eindhoven-café van Gonnie

Het liep afgelopen vrijdagavond volledig uit de hand bij café Bambierke in Eindhoven. Supporters van FC Eindhoven werden in hun stamcafé belaagd door hooligans van ADO Den Haag. Het café werd bestormd, terrasmeubels vlogen door de lucht en meerdere ruiten sneuvelden. Uitbater Gonnie Jonkers probeerde de aanval nog te stoppen, maar ze kon weinig uitrichten: “Het was heel eng."

Dagen later zijn de sporen van de vernielingen bij café Bambierke nog goed zichtbaar. Van het terras voor het café in de Eindhovense wijk Stratum is nauwelijks iets over. “Ik heb alleen nog een paar stoelen", vertelt Jonkers. “De rest is allemaal kapotgesmeten.” Ook de gevel kreeg het zwaar te verduren: “Terrasstoelen zijn tegen de deur en ramen gevlogen, waardoor die volledig uit hun sponningen liggen.”



De vrijdagavond begon nog gezellig in het stamcafé van de Eindhovense voetbalclub. “Het was druk en iedereen had het naar zijn zin", zegt Jonkers. Met de supporters van FC Eindhoven heeft ze naar eigen zeggen nooit problemen: “Die gedragen zich altijd keurig.”

"Ze zagen dat er supporters van FC Eindhoven binnen waren en begonnen te vechten."

Toen de ADO Den Haag-supporters bij het café kwamen, escaleerde de situatie. “Ze zagen dat er supporters van FC Eindhoven binnen waren en begonnen meteen te vechten en met ons meubilair te gooien." Op het moment dat de Hagenezen naar binnen probeerden te dringen, wierp ze zich voor de deur. “Ik hield hem zo goed mogelijk dicht, maar lang hield ik het niet vol tegen die kracht. Op een gegeven moment dacht ik: laat maar gaan.”



“Het was eng", geeft Jonkers toe. Ze begrijpt niets van de actie van de hooligans, zeker niet omdat ADO Den Haag eerder op de avond met 0-1 van FC Eindhoven won. “Waarom zou je dit doen? Als je club wint, is er toch reden voor een feestje. Iedereen was boos op elkaar.” Toen de politie bij het café kwam, waren de relschoppers al verdwenen. “Normaal gesproken rijden ze een paar keer per avond langs, maar deze avond niet.”



"Ik ben niet bang voor de volgende wedstrijd."

Toen Jonkers zaterdagochtend bij haar café kwam, trof ze een ravage aan. “Overal lag glas van het kapotgesmeten servies en de gesneuvelde ruiten. Terrasstoelen en tafels lagen verspreid over straat. Kortom: een bende.” In haar elf jaar als kroeguitbater heeft ze nog nooit zoiets meegemaakt. Maar ze laat zich niet afschrikken: “Ik ben niet bang voor de volgende wedstrijd. Ik hoop gewoon dat dit nooit meer gebeurt.”

