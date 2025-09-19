Zundert wil bomenhoofstad worden, Treeport is het visitekaartje

Als je het hebt over Zundert, zeg je bloemencorso en de geboorteplaats van Vincent van Gogh. Maar er is nog een parel in de kroon van het West-Brabantse dorp: er groeien miljoenen bomen en struiken. Zundert is het hart van de boomkwekerij in Nederland. Ze willen ook in de rest van Europa die leidende rol op zich nemen. Daarom hebben ze een bedrijventerrein aangelegd met kenniscentrum voor en door de bomensector: Treeport. Het is zelfs het groenste bedrijventerrein van ons land.

"Vijftien jaar geleden was hier niks. Grasland, deels onder water, wat bomen"., vertelt Remco van Dessel. Hij komt uit Zundert en is opgegroeid met de kwekerijen. "Altijd bijbaantjes gehad, ja". Ais projectleider zag hij Treeport groeien. "Uiteindelijk is dit een droom waar ik aan heb mogen werken." De ambitie reikt verder dan Zundert. "Europa here we come, haha".

Remco van Dessel (2e van links) in het laboratorium (foto; Willem-Jan Joachems)

Business Centre Treeport zo heet het officieel. Ruim zestig hectare groot en grensoverschrijdend want deels in Vlaanderen. Aan de oostkant grensovergang Hazeldonk en de hogesnelheidslijn. Een metersgrote ijzeren boom tegen een reclamemast markeert het terrein. Aan de westkant buurtschap Oekel en Rijsbergen. Die kant is bosrijk. In een van die bossen tegen het terrein aan staat een kapel met een beeld van Onze Lieve Vrouw van de Mosten. Mensen die op Treeport werken maken er wel eens een ommetje in de pauze. Je kunt niet om de bomen heen.

Groen

Maar ook niet om de enorme wadi. Als een breed kanaal loopt die waterberging dwars over het terrein. Op het water drijft een reusachtige ponton met zonnepanelen. Die liggen ook bovenop alle daken, onzichtbaar. En ze hebben eigen windmolens. Verspreid liggen minituintjes, insectenhotels en takkenbossen voor egels. Treeport is dan ook uitgeroepen tot meest groene bedrijventerrein van ons land. 180 bedrijven werken sinds 2006 samen in Treeport. Ze komen uit de omgeving maar ook uit Haaren en Son. "Doel is om alles met elkaar te verbinden. Bedrijven, onderwijs en overheid," zegt Van Dessel. Dat verbinden doen ze over twee weken op het terrein met een enorme groenbeurs. Voor de duizenden bezoeker verrijst tijdelijk een tent.

De groene loper was uitgelegd voor de bezoekers (foto; Willem-Jan Joachems)

Verbinden doen ze ook met politici en medewerkers van de Europese Unie, provincie Noord-Brabant en het waterschap. Peter Berben mag ze ontvangen. Hij is programmamanager bij Rootz. "Ik ben trots om hier te mogen staan". Stewardessen

Iedereen gaat over de groene loper. Samenkomen doen ze in het bijzondere kantoor van Rootz, midden op het terrein. Een gebouw van veel hout. Binnen zijn de muren van gerecyclede legeruniformen en oude pakken van sterwardessen. Eigenlijk is alles van hergebruikte materialen, van de tafels tot de kapstokken. Alleen het koffiezetapparaat is nieuw. Dat kijkt uit op een binnentuin met schaduw minnende planten, zoals dat heet. In Rootz zit een laboratorium. "Zeven procent van de planten is pas onderzocht. Van veel planten weten we niets. Over het zuiveren van water bijvoorbeeld," vertelt Remco van Dessel. Wat planten precies kunnen doen zoeken ze uit in het lab en op het terrein. Er liggen twee proefvelden bij Treeport, met wilgenbosjes en elzen.

Kijkje in het lab van Rootz (foto; Willem-Jan Joachems)

"Een bepaald soort wilg kan pfas uit de bodem opnemen", vertelt Van Dessel. Het is bijzonder actueel nu die gifstof pfas op steeds meer plekken opduikt in de bodem. Van Dessel legt uit dat ze ook kijken naar helende stoffen en etherische oliën, voor de medische en de farmaceutische wereld. Manager Peter Berben benadrukt dat er nog zo veel uit de natuur te leren valt. "We moeten terug naar de kracht van de planten. Soms zijn we vergeten wat de plant voor ons kan betekenen."

Zundert = corso + Van Gogh + boomteelt Brabant is een echte bomenprovincie. Dat komt door de goede bodem. Zandgronden zijn ideaal. Ruim veertig procent van de 2700 kwekerijen in ons land ligt in Brabant, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Haaren en Oisterwijk en omgeving zitten ook veel kwekerijen. Maar Zundert spant echt de kroon met zo'n 260 bedrijven. In Zundert is de schatting dat een op de drie inwoners wel iets met die boomteelt te maken heeft. Als werknemer, leverancier of transporteur of via familie of vriendenkring. Als je door Zundert of buurdorpen als Achtmaal en Wernhout rijdt kun je er niet om heen. Rijen met planten en boompjes. Klein en groot. Er is wel eens becijferd dat jaarlijks 150 miljoen bomen en struiken de gemeente Zundert verlaten.