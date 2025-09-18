In deze wijk verovert de expat de huizenmarkt: 'Hier woont de hele wereld'

Als je ergens kunt zien hoe internationaal de wijk Meerhoven is, dan is het wel op basisschool Salto. Als de school uitgaat, trekt de hele wereld aan je voorbij. De internationale school heeft zo’n driehonderd leerlingen, uit alle windstreken. Wijkbewoner Henk Hamers zag het gebeuren. Hij was in 2003 een van de eerste bewoners. “Vooral de laatste vijf jaar is het aantal expats dat hier is komen wonen, enorm toegenomen", zegt hij.

En nu heeft ook hij zijn huis net verkocht aan een Spaans-Turks stel. In de straat van Henk komt inmiddels meer dan de helft van de bewoners uit het buitenland. Makelaarsvereniging NVM maakte donderdag bekend dat het aandeel van internationals op de huizenmarkt in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. In onze provincie is dat bij uitstek te merken in de wijk van Henk, ingeklemd tussen Eindhoven en Veldhoven.

“Het huis van Henk is een ideaal huis voor een international”, zegt Geert Ansems van makelaarskantoor van Santvoort dat de verkoop begeleidde . Expats zoeken geen starterswoning of een opknappertje. “Ze willen een instapklaar modern huis, met een goed energielabel. Verder vinden zij het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is en dat er voorzieningen zijn, zoals een internationale school. Meerhoven heeft dat allemaal en dan ligt het ook nog dicht bij bedrijven als ASML en de High Tech Campus.”

Veel vraag naar woningen doet ook iets met de huizenprijzen. Toch kun je volgens makelaar Ansems niet zeggen dat de expats daar de schuld van zijn. “Natuurlijk zijn de prijzen in Eindhoven en Veldhoven gestegen, maar nauwelijks meer dan het landelijk gemiddelde. In een dorp als Best bijvoorbeeld, waar veel minder internationals een huis kopen, is de huizenprijs veel harder omhooggegaan."

Het beeld dat de Nederlander op de woningmarkt wordt verdrongen wil Ansems graag nuanceren. “Natuurlijk wordt er door expats overboden, maar dat doen Nederlanders net zo hard. Het is echt niet zo dat de expat altijd wint.”

Maar in Meerhoven wint de expat wel vaak: zestig tot zeventig procent van de huizen wordt aan hen verkocht. Net als het huis van Henk Hamers dus. Volgende maand gaat hij zijn internationale straat verlaten en dat doet hij met pijn in het hart. “We vertrekken niet vanwege de vele buitenlanders. Mijn vrouw en ik wonen hier heel erg fijn. Maar we zijn boven de zeventig en het huis wordt veel te groot. We hebben in Veldhoven een appartementje gekocht.”