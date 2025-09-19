Droomvakantie naar Albanië eindigt voor Perry (53) in gevangenis

Perry Beenen en zijn gezin keken uit naar hun vakantie in Albanië. Vorige maand was het zover voor het gezin uit Veldhoven. Ze huurden een auto waarmee ze het opkomende vakantieland wilden verkennen. Maar na een ongeluk veranderde hun vakantie in een nachtmerrie.

Het Ministerie van Buitenlande Zaken en andere Europese landen ontvingen de afgelopen maanden meldingen van arrestaties na verkeersongevallen in Albanië. Sinds kort waarschuwt Buitenlandse Zaken Nederlanders hier expliciet voor. Ook zijn de wegen in het land slecht en is er sprake van agressief rijgedrag. Perry Beenen uit Veldhoven kan erover meepraten. Vorige maand was hij met zijn familie en een ander gezin op vakantie in het Oost-Europese land. De eerste week van hun trip stond in het teken van zon, strand en cultuur. Met hun huurauto reden ze door het land. Op 6 augustus ging de reis door naar een stadje met ongeveer 30.000 inwoners in het zuiden van Albanië, waar ze een hotel hadden geboekt.

Perry Beenen samen met zijn vrouw tijdens een boottochtje in Albanië (foto: privebeeld).

Daar aangekomen ging het al snel mis. Perry reed weg bij het hotel richting een parkeerplaats en werd vrijwel direct vol in de zijkant aangereden. De airbags gingen af en de ramen sprongen door de harde klap. Beduusd en vol adrenaline stapte Perry uit.

Al snel kwamen er politieagenten naar de plek van het ongeval. De afwikkeling van het ongeluk ging echter heel anders dan wij in Nederland gewend zijn volgens Perry. “In Nederland vul je een schadeformulier in. Maar dat heb ik niet gezien. De politie stelde steeds dezelfde vragen en ik moest wel drie keer de autopapieren laten zien. Het ging erg rommelig.”

"Net voordat ik in het arrestantenbusje gezet werd, kon ik mijn vrouw nog één keer aankijken."

Nadat de berger de auto meegenomen had, moesten Perry en zijn vrouw Annelies in een politiewagen mee naar het bureau. “Er werd ons gezegd dat het om een formaliteit ging.” Maar dat bleek niet zo te zijn. Perry werd, hij kent het artikelnummer uit het strafboek inmiddels uit zijn hoofd, aangeklaagd omdat hij een ongeluk veroorzaakte waarbij iemand gewond raakte. Niet veel later werd de inwoner van Veldhoven naar een gevangenis vervoerd. “Net voordat ik in het arrestantenbusje gezet werd, kon ik mijn vrouw nog één keer aankijken. Dan beland je uiteindelijk in een cel die voelt als de jaren zestig. Je kreeg van die harige dekens waar je vroeger als kind onder sliep. Verder waren er een wc’tje en een spoelbak. Ook lagen er resten van muizenkeutels.”

De huurauto kort na het ongeluk (foto: privebeeld).