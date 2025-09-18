Advertentie
112-nieuws: Auto in lichterlaaie in Oosterhout • Bestelbus in vlammen op in Breda
Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 05:59
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:59
Auto in lichterlaaie in Oosterhout
Een auto is donderdagnacht door brand verwoest aan de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout.
05:54
Bestelbus in vlammen op in Breda
Een bestelbus is donderdagavond door brand verwoest aan de Hobokenstraat in Breda. Het vuur werd vlak voor middernacht ontdekt.
05:50
Brand verwoest auto in Oss
Een auto brandde donderdagavond uit aan de Wilgenstraat in Oss. Rond kwart over elf werd het vuur ontdekt.
05:37
Bestuurder bestelbus heeft voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan
De bestuurder van een bestelbus moest donderdag zijn voertuig inleveren bij agenten van de politie Roosendaal. De bestuurder had nog voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan.
