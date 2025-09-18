112-nieuws: Auto in lichterlaaie in Oosterhout • Bestelbus in vlammen op in Breda

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:59 Auto in lichterlaaie in Oosterhout Een auto is donderdagnacht door brand verwoest aan de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Lees verder De brandweer had het vuur in Oosterhout snel onder controle (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

05:54 Bestelbus in vlammen op in Breda Een bestelbus is donderdagavond door brand verwoest aan de Hobokenstraat in Breda. Het vuur werd vlak voor middernacht ontdekt. Lees verder Van de bestelbus in Breda bleef weinig over (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

05:50 Brand verwoest auto in Oss Een auto brandde donderdagavond uit aan de Wilgenstraat in Oss. Rond kwart over elf werd het vuur ontdekt. Lees verder De auto aan de Wilgenstraat in Oss brandde volledig uit (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).