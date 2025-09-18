Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto in lichterlaaie in Oosterhout • Bestelbus in vlammen op in Breda

Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 05:59
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

05:59

Auto in lichterlaaie in Oosterhout

Een auto is donderdagnacht door brand verwoest aan de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout.

De brandweer had het vuur in Oosterhout snel onder controle (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
05:54

Bestelbus in vlammen op in Breda

Een bestelbus is donderdagavond door brand verwoest aan de Hobokenstraat in Breda. Het vuur werd vlak voor middernacht ontdekt.

Van de bestelbus in Breda bleef weinig over (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
05:50

Brand verwoest auto in Oss

Een auto brandde donderdagavond uit aan de Wilgenstraat in Oss. Rond kwart over elf werd het vuur ontdekt.

De auto aan de Wilgenstraat in Oss brandde volledig uit (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
05:37

Bestuurder bestelbus heeft voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan

De bestuurder van een bestelbus moest donderdag zijn voertuig inleveren bij agenten van de politie Roosendaal. De bestuurder had nog voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan.

Lees verder

Foto: Instagram politie Roosendaal.
